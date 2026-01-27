РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8545 посетителей онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
1 424 1

Купянск-Узловой не находится под контролем РФ, - Группировка объединенных сил

Военные отрицают оккупацию Купянска-Узлового войсками РФ

Военные опровергают заявления Минобороны РФ о якобы оккупации Купянска-Узлового в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группировке объединенных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, но даже не примыкает к линии соприкосновения.
Обоединение объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля.

Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе наркологов", - отметили там.

Читайте: РФ стремится прорвать границу в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону", - Трегубов

Что предшествовало?

Ранее в Минобороны России заявили, что якобы захватили Купянск-Узловой в Харьковской области, а также Новояковлевку в Запорожской области.

Смотрите также: Оккупанты в супермаркете Купянска: ССО ликвидировала двух рашистов, еще двух взято в плен. ВИДЕО

Военные отрицают оккупацию Купянска-Узлового войсками РФ

Автор: 

фейк (714) Объединенные силы (596) Куп’янськ-Вузловий (29)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка різниця?
Доказатєльства нє нужни. Надо вєріть, как в валдай.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:56 Ответить
 
 