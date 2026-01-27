Купянск-Узловой не находится под контролем РФ, - Группировка объединенных сил
Военные опровергают заявления Минобороны РФ о якобы оккупации Купянска-Узлового в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группировке объединенных сил.
Подробности
"Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, но даже не примыкает к линии соприкосновения.
Обоединение объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля.
Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе наркологов", - отметили там.
Что предшествовало?
Ранее в Минобороны России заявили, что якобы захватили Купянск-Узловой в Харьковской области, а также Новояковлевку в Запорожской области.
Доказатєльства нє нужни. Надо вєріть, как в валдай.