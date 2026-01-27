Куп’янськ-Вузловий не перебуває під контролем РФ, - Угруповання об’єднаних сил

Військові заперечують заяви Міноборони РФ про нібито окупацію Куп'янська-Вузлового на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Угрупованні об'єднаних сил.

Подробиці

"Куп'янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний безпосередній лінії зіткнення.

Угруповання об'єднаних сил не припиняє дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля.

Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів", - зазначили там.

Що передувало?

Раніше у Міноборони Росії заявили, що нібито захопили Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, а також Новояковлівку на Запоріжжі.

