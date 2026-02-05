Ситуация в Купянске - в нашу пользу, - Трегубов

В Купянске Харьковской области российские войска окончательно локализованы в одном квартале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал начальник отдела коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

Военные РФ окончательно локализованы

"Ситуация в Купянске в нашу пользу и еще выравнивается в нашу пользу дополнительно", - отметил Трегубов.

По его словам, в основном все россияне в Купянске сконцентрированы на одном "пятачке" - это район городской больницы, квартал высоток в центре города, чуть правее от центра города.

"До этого еще были отдельные такие "пакеты", разбросанные по городу, в том числе в южной части. Сейчас их ликвидировали окончательно и остался только этот очаг. Квартал колодцем стоит и там до сих пор в отдельных даже не зданиях, в отдельных подъездах этих зданий находятся остатки россиян, то есть они окончательно локализованы", - рассказал он.

Ключевые угрозы

По словам Трегубова, в зоне ответственности Объединенных сил есть две ключевые угрозы со стороны РФ.

"Одна ключевая угроза - это попытка россиян прорваться в районе Волчанска, вторая ключевая угроза - это попытка россиян прорваться в районе Лимана", - пояснил Трегубов.

Ситуация на границе

Относительно ситуации в приграничье он отметил, что россияне пытаются "прощупывать" украинскую территорию, украинскую оборону на предмет слабых мест без особого для них успеха.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны восстановили положение в Купянске.

По словам спикера Объединенных сил подполковника Виктора Трегубова, в Купянске в окружении Сил обороны Украины находится около 50 военных РФ.

