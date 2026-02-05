Ситуация в Купянске - в нашу пользу, - Трегубов
В Купянске Харьковской области российские войска окончательно локализованы в одном квартале.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал начальник отдела коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.
Военные РФ окончательно локализованы
"Ситуация в Купянске в нашу пользу и еще выравнивается в нашу пользу дополнительно", - отметил Трегубов.
По его словам, в основном все россияне в Купянске сконцентрированы на одном "пятачке" - это район городской больницы, квартал высоток в центре города, чуть правее от центра города.
"До этого еще были отдельные такие "пакеты", разбросанные по городу, в том числе в южной части. Сейчас их ликвидировали окончательно и остался только этот очаг. Квартал колодцем стоит и там до сих пор в отдельных даже не зданиях, в отдельных подъездах этих зданий находятся остатки россиян, то есть они окончательно локализованы", - рассказал он.
Ключевые угрозы
По словам Трегубова, в зоне ответственности Объединенных сил есть две ключевые угрозы со стороны РФ.
"Одна ключевая угроза - это попытка россиян прорваться в районе Волчанска, вторая ключевая угроза - это попытка россиян прорваться в районе Лимана", - пояснил Трегубов.
Ситуация на границе
Относительно ситуации в приграничье он отметил, что россияне пытаются "прощупывать" украинскую территорию, украинскую оборону на предмет слабых мест без особого для них успеха.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Силы обороны восстановили положение в Купянске.
- По словам спикера Объединенных сил подполковника Виктора Трегубова, в Купянске в окружении Сил обороны Украины находится около 50 военных РФ.
