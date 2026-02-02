Российские войска пытаются окружить Волчанск, - Трегубов
На Северо-Слобожанском направлении ситуация значительно отличается: украинские подразделения удерживают город Купянск и его окрестности, тогда как Волчанск находится под длительным давлением российских сил.
Об этом сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Трегубова, российские войска стоят непосредственно к северу от Купянска и к востоку от плацдарма украинских сил на берегу реки Оскол. Враг пытается сократить плацдарм и занять его, но украинские войска прочно держат позиции, нанося значительные потери противнику.
Малыми пехотными группами, просочившимися в город, россияне оказались фактически в ловушке.
Трегубов подчеркнул, что в Волчанске ситуация является откровенно сложной. Город полностью разрушен, инфраструктура не создает естественных препятствий для врага, а расстояние до государственной границы минимальное. Российские силы длительное время давят на украинские позиции в окрестностях, в Вильче и Волчанских Хуторах, пытаясь обойти и инфильтрироваться.
"Ситуация в самом Купянске ровная и позитивная с точки зрения уничтожения врага, тогда как в Волчанске - откровенно непростая", - отметил Трегубов, добавив, что украинские войска делают все возможное, чтобы сдержать наступление и нанести противнику максимальные потери.
Тобто питання саме до більш низької якості підрозділів, якими замінили Хартію...і не перший раз таке відбувається, що фронт стоїть на місці і кацапи ефективно знищуються, доки ефективний підрозділ, який його тримає, не заміняють іншим...