Російські війська намагаються оточити Вовчанськ, - Трегубов
На Північно-Слобожанському напрямку ситуація значно різниться: українські підрозділи утримують місто Куп’янськ та його околиці, тоді як Вовчанськ перебуває під тривалим тиском російських сил.
Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Трегубова, російські війська стоять безпосередньо на північ від Куп’янська та на схід від плацдарму українських сил на березі річки Оскіл. Ворог намагається скоротити плацдарм і зайняти його, але українські війська міцно тримають позиції, завдаючи значних втрат супротивнику.
Малими піхотними групами, що просочилися у місто, росіяни опинилися фактично у пастці.
Трегубов підкреслив, що у Вовчанську ситуація є відверто складною. Місто повністю зруйноване, інфраструктура не створює природних перепон для ворога, а відстань до державного кордону мінімальна.
Російські сили тривалий час тиснуть на українські позиції на околицях, у Вільчі та Вовчанських Хуторах, намагаючись обходити та інфільтруватися.
"Ситуація у самому Куп’янську рівна і позитивна з точки зору знищення ворога, тоді як Вовчанськ - відверто непроста", - зазначив Трегубов, додавши, що українські війська роблять усе можливе, щоб стримати наступ та завдати противнику максимальних втрат.
Тобто питання саме до більш низької якості підрозділів, якими замінили Хартію...і не перший раз таке відбувається, що фронт стоїть на місці і кацапи ефективно знищуються, доки ефективний підрозділ, який його тримає, не заміняють іншим...