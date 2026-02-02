Механізовані штурми неможливі: на Вовчанському напрямку окупанти повністю відмовились від техніки

На півночі Харківщини, в районі Вовчанська, російські війська продовжують наступ малими пішими групами, зазнаючи значних втрат. За кожен метр просування окупанти платять десятками загиблих.

Наразі противник намагається діяти обабіч міста, обходячи Вовчанськ з флангів і уникаючи активних бойових дій у самій міській забудові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла офіцерка відділення комунікацій 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан.

Деталі штурмів

Тактика щоденних штурмів передбачає просування невеликими групами по 1–3 військових із поступовим намаганням закріпитися на окремих ділянках.

Механізовані штурми на цьому відтинку Південно-Слобожанського напрямку не фіксуються з літа. Використання бронетехніки та автотранспорту залишається неефективним через активну роботу українських дронів, які знищують техніку ще на підходах.

Якщо раніше окупанти намагалися штурмувати Вовчанськ безпосередньо, то зараз основний акцент зроблено на обході міста та поступовому розширенні сірої зони. Окремі просування ворогу вдаються, однак вони мають мінімальний тактичний ефект і досягаються ціною великих втрат у живій силі.

Просування російських підрозділів вимірюється метрами, тоді як кількість ліквідованих військових обчислюється десятками, що ставить під сумнів доцільність такої тактики.

