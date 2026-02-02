Росія посилює штурмові дії на Вовчанському напрямку, - бригада "Форпост"

Російські війська збільшили атаки на Вовчанськ, застосовуючи піхоту, дрони та КАБи. Ворог намагається обійти місто з різних флангів. Українські оборонці стикаються з морозом до -20°C та обмеженими можливостями для обігріву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

"Постійні ворожі атаки піхоти, дрони, посилилися атаки КАБами як по позиціях, так і в тил Сил оборони. Постійне накопичення живої сили і посилення штурмових дій. Наразі на вулиці у нас -20, хлопцям наших дуже холодно, особливо піхотинцям, які не мають змоги грітись за допомогою кострів, буржуйок чи засобів, які можуть видати їх місцезнаходження. На даний час ситуація дуже складна, саме через погодні умови", - зазначив військовий.

Що передувало?

Про активацію ворога на Вовчанському напрямку наприкінці січня повідомив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він наголосив, що ворог використовує чисельну перевагу та сприятливі умови місцевості, зокрема період замерзлих річок.

