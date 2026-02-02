Россия усиливает штурмовые действия на Волчанском направлении, - бригада "Форпост"
Российские войска усилили атаки на Волчанск, применяя пехоту, дроны и КАБы. Враг пытается обойти город с разных флангов. Украинские защитники сталкиваются с морозом до -20°C и ограниченными возможностями для обогрева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" заявил начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.
"Постоянные вражеские атаки пехоты, дроны, усилились атаки КАБами как по позициям, так и в тыл Сил обороны. Постоянное накопление живой силы и усиление штурмовых действий. Сейчас на улице у нас -20, нашим ребятам очень холодно, особенно пехотинцам, которые не имеют возможности греться с помощью костров, буржуек или средств, которые могут выдать их местонахождение. В настоящее время ситуация очень сложная, именно из-за погодных условий", - отметил военный.
Что предшествовало?
Об активации врага на Волчанском направлении в конце января сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов. Он подчеркнул, что враг использует численное преимущество и благоприятные условия местности, в частности период замерзших рек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль