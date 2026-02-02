Механизированные штурмы невозможны: на Волчанском направлении оккупанты полностью отказались от техники

На севере Харьковской области, в районе Волчанска, российские войска продолжают наступление небольшими пешими группами, неся значительные потери. За каждый метр продвижения оккупанты платят десятками погибших.

Сейчас противник пытается действовать по обе стороны города, обходя Волчанск с флангов и избегая активных боевых действий в самой городской застройке.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом рассказала офицер отделения коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан.

Детали штурмов

Тактика ежедневных штурмов предусматривает продвижение небольшими группами по 1–3 военных с постепенной попыткой закрепиться на отдельных участках.

Механизированные штурмы на этом участке Южно-Слобожанского направления не фиксируются с лета. Использование бронетехники и автотранспорта остается неэффективным из-за активной работы украинских дронов, которые уничтожают технику еще на подходах.

Если раньше оккупанты пытались штурмовать Волчанск напрямую, то сейчас основной акцент сделан на обходе города и постепенном расширении серой зоны. Отдельные продвижения врага удаются, однако они имеют минимальный тактический эффект и достигаются ценой больших потерь в живой силе.

Продвижение российских подразделений измеряется метрами, тогда как количество ликвидированных военных исчисляется десятками, что ставит под сомнение целесообразность такой тактики.

