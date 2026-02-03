Силы обороны восстановили положение в Купянске. РФ продвигается на Донетчине, - DeepState

Украинские защитники восстановили положение в Купянске, в то же время войска РФ продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Купянск

Так, Силы обороны восстановили положение в Купянске.

Продвижение врага

В то же время российские оккупанты продвинулись вблизи Удачного, Гришино и Приволья.

