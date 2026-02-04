До 50 российских военных окружены в Купянске, - Трегубов

В Купянске Харьковской области в окружении Сил обороны Украины находится около полусотни военных РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов рассказал в комментарии "Украинской правде".

"До 50 (оккупантов. - Ред.), несколько севернее центра, в районе больницы", - уточнил он.

На уточняющий вопрос офицер отметил, что количество захватчиков уменьшается в результате уничтожения - россияне гибнут по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны восстановили положение в Купянске.

