Новости Бои на Купянском направлении
2 160 19

До 50 российских военных окружены в Купянске, - Трегубов

Бои за Купянск

В Купянске Харьковской области в окружении Сил обороны Украины находится около полусотни военных РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов рассказал в комментарии "Украинской правде".

"До 50 (оккупантов. - Ред.), несколько севернее центра, в районе больницы", - уточнил он.

На уточняющий вопрос офицер отметил, что количество захватчиков уменьшается в результате уничтожения - россияне гибнут по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов.

Читайте также: Купянск-Узловой под контролем Сил обороны, уничтожаются небольшие группы противника, проникающие в поселок, - DeepState

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны восстановили положение в Купянске.

Читайте также: "Хартия" тайно окружала Купянск, пока Путин праздновал его "захват", - The Times

боевые действия (6032) Купянск (989)
А тепер закидати все гранатами
показать весь комментарий
04.02.2026 12:55 Ответить
Викурюйте
показать весь комментарий
04.02.2026 12:59 Ответить
Тіпа 9-ая рота...
показать весь комментарий
04.02.2026 12:59 Ответить
Знову маячня про "заблоковані".
показать весь комментарий
04.02.2026 13:03 Ответить
Вже пів року залоковані. В продуктовому супермаркеті.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:16 Ответить
Згадайте Вовчанський агрегатний. Більш ніж півроку сиділи, з повітряним постачанням. Русняві бомжі живучі, як таргани.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:24 Ответить
щось третій місяць 50 заблокованих кацапів, а потім Азов видастьна гора 12 000 знищених.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:48 Ответить
50 було 2 місяці тому. Вони чи безсмертні,чи хтось бреше. Чи кожен день нові народжуються? Прямо в Куп''янську.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:59 Ответить
Плодяться як кролі.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:09 Ответить
Були повідомлення про інфільтрацію...
показать весь комментарий
05.02.2026 14:38 Ответить
Збивайте дрони, які носять їм воду та їжу.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:03 Ответить
Там до кацапских Валуек откуда все летит 15 км примерно, лупи сколько хочешь, но тишина с 22 г. Как на ладони. Загадка!
показать весь комментарий
04.02.2026 14:13 Ответить
ну да, приблизно 15 км помножити на чотири.
показать весь комментарий
04.02.2026 16:06 Ответить
От последней нашей жд станции пограничной ,Тополи, электричка ползет час максимум до Валуек. Одно время ездил очень часто. Точно от Самого Купянска до Валуек не скажу, больше конечно чем 15 км. Но для современного оружия это не расстояние. По Валуйкам вообще вроде не били наши не разу. Может просто не знал я точно. Хотя там очень большой узел жд и наш и кацапский. Все поезда с Харькова на восток идут до Лисок через Валуйки. Так же ходил поезд Киев-Астана.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:46 Ответить
ще раз - від Куп'янська до Валуйок по прямій (по "повітрю") 60+ км, тому з Валуйок у Куп'янськ нічого не летить, бо є місця старту значно ближче.
Щодо уражень по Валуйкам, то для того щоби стверджувти, що нібито ЗСУ ні разу не завдавали ударів по Валуйкам, то треба спочатку цікавитись питанням, а не перднути у борошно на форумі.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:33 Ответить
А потрібно 50 тис.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:29 Ответить
Він це вже декілька місяців розказує.
показать весь комментарий
04.02.2026 15:01 Ответить
Перебийте безжалісно всіх кацапів , які припхалися
на нашу , Богом дану , землю !!
показать весь комментарий
04.02.2026 15:04 Ответить
Потрібно щоб ці тварини верещали на весь світ.
показать весь комментарий
04.02.2026 15:46 Ответить
 
 