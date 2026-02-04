До 50 російських військових оточені в Куп’янську, - Трегубов
У Куп’янську на Харківщині в оточенні Сил оборони України перебуває близько пів сотні військових РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов розповів у коментарі "Українській правді".
"До 50 (окупантів. - Ред.), дещо північніше центру, в районі лікарні", - уточнив він.
На уточнююче запитання офіцер зазначив, що кількість загарбників зменшується внаслідок знищення - росіяни гинуть по декілька осіб на день під обстрілами та ударами дронів.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Сили оборони відновили положення в Куп’янську.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щодо уражень по Валуйкам, то для того щоби стверджувти, що нібито ЗСУ ні разу не завдавали ударів по Валуйкам, то треба спочатку цікавитись питанням, а не перднути у борошно на форумі.
