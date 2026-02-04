Новини Бої на Куп’янському напрямку
2 160 19

До 50 російських військових оточені в Куп’янську, - Трегубов

Бої за Куп’янськ

У Куп’янську на Харківщині в оточенні Сил оборони України перебуває близько пів сотні військових РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов розповів у коментарі "Українській правді".

"До 50 (окупантів. - Ред.), дещо північніше центру, в районі лікарні", - уточнив він.

На уточнююче запитання офіцер зазначив, що кількість загарбників зменшується внаслідок знищення - росіяни гинуть по декілька осіб на день під обстрілами та ударами дронів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відновили положення в Куп’янську.

Топ коментарі
А тепер закидати все гранатами
04.02.2026 12:55 Відповісти
04.02.2026 12:55 Відповісти
Викурюйте
04.02.2026 12:59 Відповісти
04.02.2026 12:59 Відповісти
Тіпа 9-ая рота...
04.02.2026 12:59 Відповісти
04.02.2026 12:59 Відповісти
Знову маячня про "заблоковані".
04.02.2026 13:03 Відповісти
04.02.2026 13:03 Відповісти
Вже пів року залоковані. В продуктовому супермаркеті.
04.02.2026 13:16 Відповісти
04.02.2026 13:16 Відповісти
Згадайте Вовчанський агрегатний. Більш ніж півроку сиділи, з повітряним постачанням. Русняві бомжі живучі, як таргани.
04.02.2026 13:24 Відповісти
04.02.2026 13:24 Відповісти
щось третій місяць 50 заблокованих кацапів, а потім Азов видастьна гора 12 000 знищених.
04.02.2026 13:48 Відповісти
04.02.2026 13:48 Відповісти
50 було 2 місяці тому. Вони чи безсмертні,чи хтось бреше. Чи кожен день нові народжуються? Прямо в Куп''янську.
04.02.2026 13:59 Відповісти
04.02.2026 13:59 Відповісти
Плодяться як кролі.
04.02.2026 14:09 Відповісти
04.02.2026 14:09 Відповісти
Були повідомлення про інфільтрацію...
05.02.2026 14:38 Відповісти
05.02.2026 14:38 Відповісти
Збивайте дрони, які носять їм воду та їжу.
04.02.2026 14:03 Відповісти
04.02.2026 14:03 Відповісти
Там до кацапских Валуек откуда все летит 15 км примерно, лупи сколько хочешь, но тишина с 22 г. Как на ладони. Загадка!
04.02.2026 14:13 Відповісти
04.02.2026 14:13 Відповісти
ну да, приблизно 15 км помножити на чотири.
04.02.2026 16:06 Відповісти
04.02.2026 16:06 Відповісти
От последней нашей жд станции пограничной ,Тополи, электричка ползет час максимум до Валуек. Одно время ездил очень часто. Точно от Самого Купянска до Валуек не скажу, больше конечно чем 15 км. Но для современного оружия это не расстояние. По Валуйкам вообще вроде не били наши не разу. Может просто не знал я точно. Хотя там очень большой узел жд и наш и кацапский. Все поезда с Харькова на восток идут до Лисок через Валуйки. Так же ходил поезд Киев-Астана.
06.02.2026 16:46 Відповісти
06.02.2026 16:46 Відповісти
ще раз - від Куп'янська до Валуйок по прямій (по "повітрю") 60+ км, тому з Валуйок у Куп'янськ нічого не летить, бо є місця старту значно ближче.
Щодо уражень по Валуйкам, то для того щоби стверджувти, що нібито ЗСУ ні разу не завдавали ударів по Валуйкам, то треба спочатку цікавитись питанням, а не перднути у борошно на форумі.
06.02.2026 19:33 Відповісти
06.02.2026 19:33 Відповісти
А потрібно 50 тис.
04.02.2026 14:29 Відповісти
04.02.2026 14:29 Відповісти
Він це вже декілька місяців розказує.
04.02.2026 15:01 Відповісти
04.02.2026 15:01 Відповісти
Перебийте безжалісно всіх кацапів , які припхалися
на нашу , Богом дану , землю !!
04.02.2026 15:04 Відповісти
04.02.2026 15:04 Відповісти
Потрібно щоб ці тварини верещали на весь світ.
04.02.2026 15:46 Відповісти
04.02.2026 15:46 Відповісти
 
 