До 50 російських військових оточені в Куп’янську, - Трегубов

У Куп’янську на Харківщині в оточенні Сил оборони України перебуває близько пів сотні військових РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов розповів у коментарі "Українській правді".

"До 50 (окупантів. - Ред.), дещо північніше центру, в районі лікарні", - уточнив він.

На уточнююче запитання офіцер зазначив, що кількість загарбників зменшується внаслідок знищення - росіяни гинуть по декілька осіб на день під обстрілами та ударами дронів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відновили положення в Куп’янську.

