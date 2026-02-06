Более тысячи жителей остаются в Купянской громаде, но связь с ними отсутствует, - ГВА

В Купянской громаде в Харьковской области остаются более тысячи жителей, однако связь с ними полностью отсутствует. Детей среди них нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил руководитель Купянской ГВА Андрей Беседин.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Более тысячи человек - без связи

"По нашей статистике, более тысячи человек остаются в Купянской громаде, но, к сожалению, с ними связь полностью отсутствует. Единственные, кто может помочь им с эвакуацией, это наши Силы обороны", - отметил он.

Территория громады - под контролем Сил обороны

По словам Беседина, ситуация с безопасностью в громаде - крайне сложная, обстрелы не прекращаются, однако вся территория находится под контролем ВСУ.

Читайте также: Ситуация в Купянске – в нашу пользу, – Трегубов

"Вся информация от оккупантов – для внутренней публики, для тех болот. И далеко не соответствует действительности. Вся территория громады – под контролем Сил обороны Украины. Это и Ковшаровка, и Купянск-Узловой, и непосредственно Купянск, где постоянно проводится операция по выявлению и ликвидации врага", – подчеркнул он.

Остались ли в громаде дети?

Беседин рассказал, что на данный момент информации о возможном пребывании в общине детей нет, однако более 20 несовершеннолетних объявлены в розыск как пропавшие, поскольку связи с их семьями нет.

"Мы надеемся, что эти семьи уехали в более безопасные регионы Украины или за границу, поэтому не выходят на связь", – добавил он.

Смотрите также: Силы обороны восстановили положение в Купянске. РФ продвигается в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Ситуация в Купянске-Узловом

В Купянске-Узловом, по данным Беседина, остаются более 200 жителей, в основном – пожилые люди.

В течение января из громады удалось эвакуировать 74 человека.

"Центр поддержки купянчан (работает в Харькове. – Ред.) на сегодня обслуживает более 11 тысяч наших жителей. В нашем медицинском центре, который открылся в Харькове, за прошлый месяц первичное звено приняло 2300 пациентов и более 2000 – узкопрофильные врачи. Сейчас готовим открытие реабилитационного отделения", – рассказал Беседин.

Читайте также: Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в семи населенных пунктах Харьковской области