РУС
2 412 15

Рада приняла закон о принудительной эвакуации детей и гражданских лиц из зон боевых действий

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении как закон правительственный законопроект по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации (реестр № 12353).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

"Это давно назревшая законодательная инициатива, учитывая необходимость совершенствования законодательства в сфере эвакуации гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий, в частности детей, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и других категорий населения, особенно в период полномасштабной войны России против Украины", - отметил Богдан Драпятый.

Основные положения принятого Закона:

1. Решение о проведении обязательной эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных на территориях активных или возможных военных (боевых) действий, принимается военными администрациями по предложению военного командования на соответствующей территории.

2. Обязательная эвакуация детей проводится вместе с одним из родителей, лицом, их заменяющим, или другим законным представителем и осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка.

3. Решение об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке принимается военными администрациями по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

4. В случае если населенный пункт расположен на территории активных боевых действий и родители отказываются от обязательной эвакуации детей, эвакуацию в безопасные районы осуществляет Национальная полиция с последующей передачей детей органам опеки и попечительства на безопасных территориях.

5. На территориях, с которых проводится обязательная эвакуация, могут вводиться ограничения по порядку въезда (входа) и пребывания.

Этот законопроект более года проходил процедуры согласования

Заместитель Министра внутренних дел Украины отметил, что более года этот законопроект проходил процедуры согласования и поиска оптимальных механизмов обеспечения безопасности, прежде всего для тех категорий лиц, которые из-за возраста не могут самостоятельно позаботиться о собственной безопасности.

нарешті, на 4 рік 12 річної війни.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:38 Ответить
Ну в 22 году может это было и не очень актуально из за скоротечности боевых действий, но конечно такое должно было сделать. И даже не только и не столько из за того что подвергаются опасности мирные жители - большинство все таки там люди которые могут выехать из Украины, а проблема в том что наши не могут полноценно работать там где ходят мирные. Плюс противник прикрывается и мирными жителями, и переодевается в гражданское. Наши солдаты должны знать - в населенном пункте никого из гражданских нет, и что любой кто не определяется как свой - автоматически обозначается как противник.
показать весь комментарий
10.02.2026 23:22 Ответить
Підтримую?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:05 Ответить
Да я ж не знаю поддерживаете Вы или нет. Почему это необходимо сделать чтобы помочь нашим воинам - я написал выше.
показать весь комментарий
11.02.2026 23:23 Ответить
А шашликів дадуть?
показать весь комментарий
10.02.2026 22:51 Ответить
Тепер і жінок в бус
показать весь комментарий
10.02.2026 23:06 Ответить
запам'ятай бовдуре
інтернування - звичайна практика застосування мер безпеки під час війни
показать весь комментарий
10.02.2026 23:26 Ответить
Люди БОЛТ ложили на інтернування, практики, іпану владу і людожерську державу в цілому!
показать весь комментарий
11.02.2026 00:50 Ответить
"Куля дуже багато змінює в голові, навіть якщо потрапляє в дупу."
показать весь комментарий
11.02.2026 01:25 Ответить
Цапику,ти про себе?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:07 Ответить
верховна рада - непотрібне лайно під час війни
для того щоб евакуювати людей та майно не потрібні жодні окремі ухвали
існує структура СНБО, яка має виконувати свої функції належним чином та в разі потреби проводити інтернування
показать весь комментарий
10.02.2026 23:24 Ответить
Это пздц, будут сдавать территории.
показать весь комментарий
11.02.2026 00:17 Ответить
Не хвилюйся, тебе у Ліверпулі не здадуть.
показать весь комментарий
11.02.2026 01:59 Ответить
при відході наших військ з населених пунктів, які будуть окуповані, мають залишатись тільки купи цегли та щебінка !
жодних підвалів та висоток для орків !
мінувати все зазлегідь і підривати разом із орками.

.
показать весь комментарий
11.02.2026 03:26 Ответить
На самом деле вы конечно же правы. Одна ТМ-62 взорванная вовремя в сельском погребе - может спасти очень много жизней. Когда оркам негде накапливаться - они не могут ни просачиваться ни штурмовать. Не должно быть ни посадок ни населенных пунктов, как бы страшно это ни звучало - но это жизни наших солдат. Если нужно отходить - нужно отойти пусть на 10 километров - но эти 10 километров должны быть мертвой пустыней, где даже коту негде спрятаться. В этом случае любые атакующие силы должны будут эти 10 км пройти без возможности спрятаться, отдохнуть, поспать, накопиться. И потери будут сумасшедшие. В интернете миллион видео как наши штурмовики заходят в ранее оставленные села - и 95% боевой работы - это проверка и забрасывание гранатами сельских погребов. Хотя достаточно было при отступлении их все подорвать - и столько времени, сил и конечно же здоровья и жизней было бы спасено. То есть если фронт приближается на 5км - все мирные должны быть упакованы и вывезены, а все места возможно накопления противника заранее заминированы. В случае необходимости дернуть за веревку и выдернуть чеку УЗРГ, который вставлен в ТМ-62 в погребе, и к которому веревка привязана и выходит на улицу - это 5 секунд. Но потом это сотни патронов, десятки гранат - и возможно человеческие жизни.
показать весь комментарий
11.02.2026 23:30 Ответить
 
 