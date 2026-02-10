Рада приняла закон о принудительной эвакуации детей и гражданских лиц из зон боевых действий

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении как закон правительственный законопроект по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации (реестр № 12353).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

"Это давно назревшая законодательная инициатива, учитывая необходимость совершенствования законодательства в сфере эвакуации гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий, в частности детей, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и других категорий населения, особенно в период полномасштабной войны России против Украины", - отметил Богдан Драпятый.

Основные положения принятого Закона:

1. Решение о проведении обязательной эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных на территориях активных или возможных военных (боевых) действий, принимается военными администрациями по предложению военного командования на соответствующей территории.

2. Обязательная эвакуация детей проводится вместе с одним из родителей, лицом, их заменяющим, или другим законным представителем и осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка.

3. Решение об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке принимается военными администрациями по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

4. В случае если населенный пункт расположен на территории активных боевых действий и родители отказываются от обязательной эвакуации детей, эвакуацию в безопасные районы осуществляет Национальная полиция с последующей передачей детей органам опеки и попечительства на безопасных территориях.

5. На территориях, с которых проводится обязательная эвакуация, могут вводиться ограничения по порядку въезда (входа) и пребывания.

Этот законопроект более года проходил процедуры согласования

Заместитель Министра внутренних дел Украины отметил, что более года этот законопроект проходил процедуры согласования и поиска оптимальных механизмов обеспечения безопасности, прежде всего для тех категорий лиц, которые из-за возраста не могут самостоятельно позаботиться о собственной безопасности.

