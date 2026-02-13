Зону обязательной эвакуации семей с детьми увеличили в Херсоне и прилегающих поселках, - ГВА

По решению Совета обороны Херсонской области в Херсоне увеличили зону обязательной эвакуации семей с детьми из-за усиления российских обстрелов.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Увеличение зоны обязательной эвакуации

"На прошлом заседании Совета обороны было принято решение об увеличении зоны обязательной эвакуации семей с детьми из-за роста интенсивности российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Днепровском районе Херсона - от улицы Поповича до 1-й Восточной и от улицы Новозаводской до Перекопской.

Эвакуация в Херсоне и прилегающих поселках

По словам Шанько, также внесено предложение об объявлении обязательной эвакуации в принудительном порядке семей с детьми в:

поселке Приозерном;

поселке Камышаны, в частности - на улице Нижней с улицами и переулками, расположенными ниже по течению реки Днепр;

в Херсоне - улицы Андрея Орлова, Греческая, Соборная и все улицы и переулки, расположенные ниже.

Проблемные вопросы по эвакуации

Сообщается, что во время заседания определили ключевые проблемные вопросы организации эвакуации, учитывая предыдущий опыт.

"На совещании заслушали экспертные мнения судей, прокуроров и представителя Омбудсмена, чтобы избежать нарушений законодательства во время эвакуации детей, когда родители или опекуны отказываются от выезда в более безопасные районы. Была искажена судебная практика по подобным ситуациям в других прифронтовых регионах", - рассказал глава ГВА.

Также Шанько подчеркнул необходимость четкого взаимодействия всех служб - администрации, полиции, службы по делам детей, ГСЧС, органов прокуратуры в координации с областной военной администрацией и комендатурой.

Кроме того, определили места расположения сборных пунктов, транзитных центров и мест приема эвакуированных за пределами общины.

"Эвакуация - это не просто выезд, а комплексная поддержка людей. И если существует угроза жизни, мы обязаны действовать немедленно", - добавил он.