Росія обстріляла критичну інфраструктуру Херсонщини: в регіоні перебої зі світлом та водою, - ОВА

Російські війська вкотре завдали масованих ударів по критичній інфраструктурі Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі очільника Херсонської ОВА Ярослава Шанька у Телеграмі.

Внаслідок атак у регіоні зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням та водою. Станом на вечір 17 лютого понад 55 тисяч споживачів у Херсоні та області залишаються без електроенергії.

Основний пріоритет ремонтних бригад – забезпечення роботи водоканалу та лікарень.

Перебої з електроенергією та водопостачанням

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що знеструмлено багато побутових споживачів та об’єкти життєзабезпечення у Дніпровському районі міста. Крім того, за його словами, ввечері можливі тимчасові перебої з водопостачанням у районі ХБК та центральній частині Херсона.

Ярослав Шанько закликав мешканців зробити необхідні запаси води та їжі. Він також порадив зарядити гаджети і, за потреби, скористатися Пунктами незламності.

"Зарядіть гаджети і зробіть необхідний запас води. За потреби – скористайтесь Пунктами незламності. Прошу поставитись до тимчасових незручностей з розумінням", – написав Шанько.

Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання та забезпеченням життєво важливих об’єктів міста. Ситуація продовжує залишатися складною, а мешканцям радять дотримуватися всіх рекомендацій влади.

Обстріли Херсонщини: є потерпілі

17 лютого на Херсонщині від ворожих обстрілів постраждало шестеро цивільних, серед них медпрацівник та пацієнт лікарні.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, військові армії рф продовжили систематичні обстріли населених пунктів області. Застосовували артилерійську, мінометну зброю, РСЗВ та дрони.

Удари по Криворізькому району

Також увечері 17 лютого РФ атакувала транспортну інфраструктуру Криворізького району. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак ‒ більше, ніж за попередні три роки разом.

