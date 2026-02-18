ПРООН виділила додаткові $230 млн на енергетичне обладнання для України у 2026 році

Програма розвитку ООН додатково спрямує близько 230 мільйонів доларів на термінову закупівлю та встановлення енергетичного обладнання для України у 2026 році.

Про це повідомило постійне представництво України при ООН, передає Цензор.НЕТ.

Постійний представник України Андрій Мельник провів особисті зустрічі з новопризначеним адміністратором ПРООН Александром Де Кроо та регіональною директоркою для Європи Іваною Живкович. Під час переговорів українська сторона передала списки з найбільш нагальними потребами для відновлення енергетичної інфраструктури.

"Приємно, що результат не забарився. Сьогодні ми одержали офіційну ноту із чудовими новинами: керівництво ПРООН ухвалило рішення про термінову закупівлю і встановлення на 2026 рік додаткового енергетичного обладнання", - повідомив Мельник.

Яке обладнання отримає Україна

Йдеться про постачання та встановлення потужних когенераційних установок, газотурбінного обладнання, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого оснащення.

Допомогу отримають Запоріжжя, Київ, Одеса, Миколаїв, Харків, Чернігів, Кременчук, Львів, Луцьк, Шостка та інші міста.

Серед найбільших проєктів:

встановлення 54 МВт газотурбінної установки на Кременчуцькій ТЕЦ - 24 млн доларів;

когенераційні установки для Києва на 25 МВт - 20 млн доларів;

для Одеси - 40 МВт - 20 млн доларів;

для Запоріжжя - 16,2 МВт і 20 МВт - 8 млн доларів;

для Миколаєва - 9,8 МВт - 5,5 млн доларів.

Скільки вже встановлено потужностей

Станом на початок 2026 року ПРООН вже закупила для України енергетичне обладнання загальною потужністю 572,3 МВт.

У представництві наголошують, що ця підтримка вже охопила понад 6,6 мільйона українців.

"Ця практична підтримка забезпечила світло, тепло і роботу водоканалів та інших критичних служб. Це не просто цифри - це повернене світло в оселях мільйонів українців, тепло в лікарнях і школах та відновлене водопостачання для муніципалітетів", - зазначили у представництві України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія обстріляла критичну інфраструктуру Херсонщини: в регіоні перебої зі світлом та водою, - ОВА