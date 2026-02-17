Обстріл Одещини: без світла залишаються 107 тисяч споживачів, - ДТЕК
Після російської атаки в Одесі та області залишається критична ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням. Регіон готується до погіршення погодних умов через насування циклону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Одеську ОВА та ДТЕК.
Критичний стан енергетичної інфраструктури
Станом на вечір вівторка, 17 лютого, енергетична інфраструктура регіону перебуває у критичному стані після нічного обстрілу. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення, а всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі.
У місті розгортають додаткові пункти обігріву та намети допомоги для мешканців.
Наразі без електропостачання залишаються близько 107 тисяч споживачів у Київському районі Одеси та частині Одеського району області.
"На жаль, перепідключити клієнтів від інших обʼєктів неможливо - технічний резерв вже вичерпаний. Єдина причина відключень - наслідки енергетичного терору. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - кажуть у ДТЕК.
Енергетики цілодобово розбирають завали, обстежують мережі та формують тимчасові схеми живлення.
Погіршення погоди на Одещині
Одночасно в області триває ліквідація наслідків підтоплень у Роздільнянському, Березівському та Подільському районах. На місцях працюють підрозділи ДСНС, дорожні служби, комунальні підприємства та представники громад.
Влада закликає мешканців бути готовими до подальшого погіршення погодних умов і можливих перебоїв із комунальними послугами.
Нагадаємо, на автодорозі М-15 Одеса - Рені через погіршення погодних умов тимчасово запроваджують обмеження руху автобусів, мікроавтобусів і вантажівок у напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
