УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6855 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини Негода в Одесі
719 4

Обстріл Одещини: без світла залишаються 107 тисяч споживачів, - ДТЕК

На Одещині без світла залишаються 107 тисяч споживачів

Після російської атаки в Одесі та області залишається критична ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням. Регіон готується до погіршення погодних умов через насування циклону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Одеську ОВА та ДТЕК.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Критичний стан енергетичної інфраструктури

Станом на вечір вівторка, 17 лютого, енергетична інфраструктура регіону перебуває у критичному стані після нічного обстрілу. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення, а всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі.

У місті розгортають додаткові пункти обігріву та намети допомоги для мешканців.

Наразі без електропостачання залишаються близько 107 тисяч споживачів у Київському районі Одеси та частині Одеського району області.

"На жаль, перепідключити клієнтів від інших обʼєктів неможливо - технічний резерв вже вичерпаний. Єдина причина відключень - наслідки енергетичного терору. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - кажуть у ДТЕК.

Енергетики цілодобово розбирають завали, обстежують мережі та формують тимчасові схеми живлення.

Читайте також: Росія обстріляла критичну інфраструктуру Херсонщини: в регіоні перебої зі світлом та водою, - ОВА

Погіршення погоди на Одещині

Одночасно в області триває ліквідація наслідків підтоплень у Роздільнянському, Березівському та Подільському районах. На місцях працюють підрозділи ДСНС, дорожні служби, комунальні підприємства та представники громад.

Влада закликає мешканців бути готовими до подальшого погіршення погодних умов і можливих перебоїв із комунальними послугами.

Нагадаємо, на автодорозі М-15 Одеса - Рені через погіршення погодних умов тимчасово запроваджують обмеження руху автобусів, мікроавтобусів і вантажівок у напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Автор: 

негода (806) обстріл (34141) Одеса (5838) Одеська область (4068) енергетика (3811) водопостачання (897) Одеський район (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда хозяин дэтэка обещает все восстановить?
показати весь коментар
17.02.2026 23:20 Відповісти
Я полагаю, восстанавливать должны те, кто отбивает мобилизованных, избивает представителей полиции и ТЦК, и те, кто это поддерживает.
показати весь коментар
17.02.2026 23:24 Відповісти
Ваши полагания ошибочны и основаны на крайне некомпетентном рассуждении.
показати весь коментар
17.02.2026 23:28 Відповісти
Отнюдь. Мои рассуждения логичны и компетентны. "Кто не хочет идти в свою армию, будет страдать от чужой", цитататы великих.
показати весь коментар
17.02.2026 23:32 Відповісти
 
 