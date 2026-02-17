Завтра на кордоні з Молдовою обмежать рух транспорту. Яких пунктів пропуску стосується?
На кордоні України з Молдовою з 05:00 18 лютого обмежать рух транспорту через складні погодні умови.
Як повідомили в Державній прикордонній службі, вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси) на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені (напрям – Бухарест), км 11+920 – км 308+000.
Де діятимуть обмеження
Відтак, буде призупинено рух транспорту до та з пунктів пропуску:
- "Паланка – Маяки-Удобне",
- "Старокозаче",
- "Серпневе",
- "Малоярославець",
- "Лісне",
- "Рені",
- "Долинське",
- "Орлівка",
- "Виноградівка",
- "Табаки",
- "Нові Трояни".
Раніше повідомлялося, що в пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією діятимуть обмеження руху в зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Тимчасові обмеження руху транспортних засобів запроваджуються з 16 лютого.
