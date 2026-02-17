Завтра на кордоні з Молдовою обмежать рух транспорту. Яких пунктів пропуску стосується?

На кордоні України з Молдовою з 05:00 18 лютого обмежать рух транспорту через складні погодні умови.

Як повідомили в Державній прикордонній службі, вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси) на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені (напрям – Бухарест), км 11+920 – км 308+000.

Де діятимуть обмеження

Відтак, буде призупинено рух транспорту до та з пунктів пропуску:

"Паланка – Маяки-Удобне",

"Старокозаче",

"Серпневе",

"Малоярославець",

"Лісне",

"Рені",

"Долинське",

"Орлівка",

"Виноградівка",

"Табаки",

"Нові Трояни".

Раніше повідомлялося, що в пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією діятимуть обмеження руху в зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Тимчасові обмеження руху транспортних засобів запроваджуються з 16 лютого.