Завтра на кордоні з Молдовою обмежать рух транспорту. Яких пунктів пропуску стосується?

На кордоні України з Молдовою з 05:00 18 лютого обмежать рух транспорту через складні погодні умови.

Як повідомили в Державній прикордонній службі, вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси) на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені (напрям – Бухарест), км 11+920 – км 308+000.

Де діятимуть обмеження

Відтак, буде призупинено рух транспорту до та з пунктів пропуску:

  • "Паланка – Маяки-Удобне",
  • "Старокозаче",
  • "Серпневе",
  • "Малоярославець",
  • "Лісне",
  • "Рені", 
  • "Долинське",
  • "Орлівка",
  • "Виноградівка",
  • "Табаки",
  • "Нові Трояни".

Раніше повідомлялося, що в пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією діятимуть обмеження руху в зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Тимчасові обмеження руху транспортних засобів запроваджуються з 16 лютого.

