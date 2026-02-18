Підтримка енергосистеми: Оператори зовнішньої реклами в Києві зменшили споживання електроенергії на 78%

Оператори зовнішньої реклами в Києві для підтримки енергосистеми зменшили споживання електроенергії на цифрових і фасадних носіях на 78%.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, такого результату досягли завдяки повному вимкненню близько 3,8 тис. білбордів із зовнішнім освітленням та обмеженню яскравості.

Також були впровадженя додаткові графіки добровільного вимкнення рекламних носіїв.

"Ринок зовнішньої реклами показав конкретний результат – навантаження на мережу суттєво зменшене. В умовах атак Росії на енергетичну інфраструктуру такі кроки справді мають значення. Це приклад відповідальної позиції бізнесу та конструктивної співпраці міста й ринку", – зазначив Мондриївський.

Графіки вимкнення реклами

Окрім того, оператори продовжують роботу графіку добровільного вимкнення для цифрових рекламних носіїв, носіїв із внутрішньою підсвіткою та фасадних рекламних засобів протягом лютого-березня, а саме:

до 15 лютого – з 19:00 до 07:00;

із 16 до 28 лютого – з 20:00 до 07:00;

із 1 до 14 березня – з 21:00 до 07:00.

Білборди із зовнішнім освітленням і надалі вимикаються повністю, не використовують освітлення та не споживають електроенергію.

Стан енергосистеми

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через зростання споживання електроенергії в період сильних морозів. Холодна погода суттєво збільшила навантаження на мережі. Фахівці постійно координують роботу, щоб зберегти стабільність електропостачання.

У регіонах активно розвивається розподілена газова генерація. Зокрема, в Києві та Київській області цього року введено в експлуатацію 25,8 МВт додаткових потужностей. На кількох об'єктах пусконалагоджувальні роботи вже наближаються до завершення. Це дозволить суттєво підвищити енергетичну стійкість столиці та прилеглих районів.

Перед тим перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об'єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з шести, який діє зараз.