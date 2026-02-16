У Міненерго заявили про зростання споживання електроенергії через морози

Через холод в Україні збільшилось навантаження на мережі

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через зростання споживання у період морозів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерство енергетики України за підсумками засідання енергетичного штабу.

У відомстві наголосили, що холодна погода спричинила додаткове навантаження на мережі. Фахівці координують роботу для збереження стабільності постачання.

Додаткові потужності та газова генерація

У регіонах триває розвиток розподіленої газової генерації. У Києві та області цього року запустили 25,8 МВт додаткових потужностей.

На кількох об’єктах пусконалагоджувальні роботи перебувають на завершальному етапі. Це дозволить посилити енергостійкість столиці та прилеглих територій.

У міністерстві зазначили: "Енергетики працюють у посиленому режимі для забезпечення стабільної роботи системи".

Міжнародна допомога та фінансування

Партнери продовжують підтримувати український енергосектор. До хабів міністерства надійшли генератори з Австрії та Литви.

Очікуються поставки з Норвегії та газове обладнання з Нідерландів. Нові фінансові внески готують Швеція, Данія, Німеччина та Європейська комісія.

Ці кошти дозволять оперативно закуповувати матеріали для ремонтів та захисту об’єктів.

  • Раніше Кабінет Міністрів України запровадив механізм фінансової підтримки для громадян, які змінили місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає одноразові безвідсоткові позики для облаштування.

От довбні, були морози - 20 погано, зараз -5 знов морози - погано? А влітку скажуть "через спеку", Аби щось написати та виправдитися.
16.02.2026 23:29 Відповісти
Таке буває якщо набирати "фахівців" на помийках... звичайна політика вови зеленського. Виза це у 2019 голосували.
17.02.2026 04:27 Відповісти
За Деркача, Міндіча, Галущенко, і Зеленского, не згадали?
16.02.2026 23:32 Відповісти
Навіть про ***** не згадали.
17.02.2026 00:09 Відповісти
Винуваті знову ухилянти, багато енергії жеруть падли!
17.02.2026 01:20 Відповісти
Проблеми із енергетикою через те, що деякі відповідальні за оборону енергетики держслужбовці з'їли щоть не те і тепер йде боротьба із діареєю. Побажаємо їм одужати.

Коропційні тіпи, які замість вирішення проблем гребли гроші непокарані, а проблеми незрозуміло хто має вирішувати, переставляють міністрів, а де результат незрозміло.
17.02.2026 03:53 Відповісти
Я працюю в енергетиці більше 20 років... майже все життя. Я таких довбойобів за все життя не бачив. У Вови Зеленського талант знаходити ідіотів, крадіїїв і моральних уродів... Зараз НАБУ ув'язнює колишнього міністра Енергетики галущєнко... параллельно прем'єр-министр свіріденко знаходить гігавати розподіленої генерації та відключеннь за ГПВ... Я це чую і мені моторошно - в нас пре'єр-міністр божевільна...
17.02.2026 04:24 Відповісти
-5 це морози? А те що було більше тиждня тому -19 це морози?! А може 0 градусів це морози для нашого неадекватного кабміну?!
17.02.2026 04:39 Відповісти
 
 