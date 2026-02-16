У Міненерго заявили про зростання споживання електроенергії через морози

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через зростання споживання у період морозів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерство енергетики України за підсумками засідання енергетичного штабу.

У відомстві наголосили, що холодна погода спричинила додаткове навантаження на мережі. Фахівці координують роботу для збереження стабільності постачання.

Додаткові потужності та газова генерація

У регіонах триває розвиток розподіленої газової генерації. У Києві та області цього року запустили 25,8 МВт додаткових потужностей.

На кількох об’єктах пусконалагоджувальні роботи перебувають на завершальному етапі. Це дозволить посилити енергостійкість столиці та прилеглих територій.

У міністерстві зазначили: "Енергетики працюють у посиленому режимі для забезпечення стабільної роботи системи".

Міжнародна допомога та фінансування

Партнери продовжують підтримувати український енергосектор. До хабів міністерства надійшли генератори з Австрії та Литви.

Очікуються поставки з Норвегії та газове обладнання з Нідерландів. Нові фінансові внески готують Швеція, Данія, Німеччина та Європейська комісія.

Ці кошти дозволять оперативно закуповувати матеріали для ремонтів та захисту об’єктів.