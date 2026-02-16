В Минэнерго заявили о росте потребления электроэнергии из-за морозов
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за роста потребления в период морозов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины по итогам заседания энергетического штаба.
В ведомстве подчеркнули, что холодная погода вызвала дополнительную нагрузку на сети. Специалисты координируют работу для сохранения стабильности поставок.
Дополнительные мощности и газовая генерация
В регионах продолжается развитие распределенной газовой генерации. В Киеве и области в этом году запустили 25,8 МВт дополнительных мощностей.
На нескольких объектах пусконаладочные работы находятся на завершающем этапе. Это позволит усилить энергоустойчивость столицы и прилегающих территорий.
В министерстве отметили: "Энергетики работают в усиленном режиме для обеспечения стабильной работы системы".
Международная помощь и финансирование
Партнеры продолжают поддерживать украинский энергосектор. В хабы министерства поступили генераторы из Австрии и Литвы.
Ожидаются поставки из Норвегии и газовое оборудование из Нидерландов. Новые финансовые взносы готовят Швеция, Дания, Германия и Европейская комиссия.
Эти средства позволят оперативно закупать материалы для ремонта и защиты объектов.
- Ранее Кабинет Министров Украины ввел механизм финансовой поддержки для граждан, которые изменили место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Программа предусматривает единовременные беспроцентные ссуды для обустройства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль