В Минэнерго заявили о росте потребления электроэнергии из-за морозов

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за роста потребления в период морозов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины по итогам заседания энергетического штаба.

В ведомстве подчеркнули, что холодная погода вызвала дополнительную нагрузку на сети. Специалисты координируют работу для сохранения стабильности поставок.

Дополнительные мощности и газовая генерация

В регионах продолжается развитие распределенной газовой генерации. В Киеве и области в этом году запустили 25,8 МВт дополнительных мощностей.

На нескольких объектах пусконаладочные работы находятся на завершающем этапе. Это позволит усилить энергоустойчивость столицы и прилегающих территорий.

В министерстве отметили: "Энергетики работают в усиленном режиме для обеспечения стабильной работы системы".

Международная помощь и финансирование

Партнеры продолжают поддерживать украинский энергосектор. В хабы министерства поступили генераторы из Австрии и Литвы.

Ожидаются поставки из Норвегии и газовое оборудование из Нидерландов. Новые финансовые взносы готовят Швеция, Дания, Германия и Европейская комиссия.

Эти средства позволят оперативно закупать материалы для ремонта и защиты объектов.