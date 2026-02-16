Близько 1200 будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, - Кличко

У Києві комунальні служби відновили подачу тепла у 2500 із 2600 багатоповерхівок, які залишилися без теплопостачання після російської атаки 12 лютого

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличка в Телеграм.

"Близько 100 будинків ще залишаються без тепла — з тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого", - ідеться в повідомленні.

У скількох будинках вже відновили?

Комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

У багатьох будинках немає тепла після попередніх обстрілів

Нагадаю також, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

