УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5584 відвідувача онлайн
Новини Відновлення енергосистеми Ситуація з опаленням у Києві
586 2

Близько 1200 будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, - Кличко

Теплопостачання відновили у 2500 будинках Києва, частина все ще без опалення

У Києві комунальні служби відновили подачу тепла у 2500 із 2600 багатоповерхівок, які залишилися без теплопостачання після російської атаки 12 лютого

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличка в Телеграм.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Близько 100 будинків ще залишаються без тепла — з тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого", - ідеться в повідомленні.

Читайте: У Києві ще понад 1500 будинків залишаються без опалення

У скількох будинках вже відновили?

Комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

У багатьох будинках немає тепла   після попередніх обстрілів

Нагадаю також, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські обстріли підвели Київ до межі катастрофи, - Кличко

Автор: 

Київ (20744) Кличко Віталій (3571) опалення (1067)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Централізовані ТЭЦ пошкоджені. Швидко відновити їх неможливо. Швидко підключити опалення немає до чого. Постійно лунають якісь вигуки про кількість підключених-непідключених будинків, наприклад вигук про 5500 будинків без тепла...
показати весь коментар
16.02.2026 18:17 Відповісти
Згадка про стадіон 19 р
показати весь коментар
16.02.2026 20:41 Відповісти
 
 