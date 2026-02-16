У Києві ще понад 1500 будинків залишаються без опалення
Через пошкодження інфраструктури більше тисячі багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах Києва не підключать до кінця опалювального сезону.
Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Станом на ранок без теплоносія залишалося 400 із 2600 будинків. Однак понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів залишаються без тепла, їх відновлення наразі неможливе.
Поп уточнила, що додатково фіксуються локальні аварії в 200-300 будинках, де тривають ремонтні роботи.
Як зазначається, електропостачання у постраждалих районах вдалося стабілізувати, що дозволяє використовувати альтернативне опалення. До ліквідації аварій залучено понад 200 ремонтних бригад.
Нагадаємо, упродовж останньої доби фахівці відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль