В Киеве еще более 1500 домов остаются без отопления
Из-за повреждения инфраструктуры более тысячи многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах Киева не подключат до конца отопительного сезона.
Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По состоянию на утро без теплоносителя оставалось 400 из 2600 домов. Однако более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов остаются без тепла, их восстановление пока невозможно.
Поп уточнила, что дополнительно фиксируются локальные аварии в 200-300 домах, где продолжаются ремонтные работы.
Как отмечается, электроснабжение в пострадавших районах удалось стабилизировать, что позволяет использовать альтернативное отопление. К ликвидации аварий привлечено более 200 ремонтных бригад.
Напомним, за последние сутки специалисты восстановили отопление еще в 1100 многоэтажках Киева.
