Energy Task Force: Україна впроваджує системні рішення для посилення енергетичної стійкості, - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль під час заходів Міжнародного енергетичного агентства в Парижі виступив перед міністрами енергетики країн G7, Європейського Союзу та провідних світових компаній і поінформував про російські атаки на українську енергетику, потреби України та спільні ініціативи.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі.

Удари РФ по енергетиці

Так, він наголосив, що протягом останніх двох місяців росіяни максимально наростили удари по енергетичних об’єктах України. Вони запускають тисячі дронів і ракет, щоб знищити підстанції та лінії електропередачі, які з’єднують енергосистему.

Єдина архітектура координації

"Щоб не допустити гуманітарної катастрофи, маємо діяти швидко. Ми пропонуємо партнерам єдину архітектуру координації — створити Energy Task Force з трьома рівнями управління: політичним, робочим і технічним. Це інтегрована система: потреби, проєкти, постачання, фінансування та підзвітність", - розповів міністр.

Три рівні

Рівень перший - Координаційна група з питань енергетичної безпеки України (енергетичний "Рамштайн"). Міністерський рівень. Стратегічний центр ухвалення рішень. Пропонуємо щонайменше щоквартальні зустрічі.

Рівень другий - робочий. Операційний центр системи. Він перетворює політичні рішення на конкретні дії, фіналізує домовленості, готує проєкти рішень, відстежує зобов’язання. Ми бачимо його як секретаріат у Києві з постійним зв’язком із партнерами.

Рівень третій - технічний. Розробка технічних рішень, формування переліку потреб, контроль постачань, залучення приватного сектору.

Підтримка України

У межах цієї ініціативи запросив партнерів до Києва 26 квітня на очну зустріч Ukraine Energy Coordination Group. Ця дата символічна — 40 років з дня Чорнобильської катастрофи. Світ має пам’ятати про наслідки недбальства на ядерних об’єктах і не допустити подібних катастроф у сучасному світі.

"Вдячний кожному і кожній за підтримку України! Світло переможе!" - додав він.