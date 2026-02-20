Шмигаль про результати засідання Міжнародного енергетичного агентства: Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості щодо обладнання. ФОТО

За результатами роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства Україна отримає більш як 600 млн євро на енергетику, а також обладнання для станцій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій — результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства", - йдеться в повідомленні.

Внески

Внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн.

Домовленості зі США щодо окремої програми допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.

Отримали від Франції 71 млн євро гуманітарної підтримки, що будуть надані протягом 2026 року.

Домовленості щодо обладнання

Домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про можливість отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативну доставку в Україну. Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Мова йде про щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС, які будуть передані Україні.

"Так зможемо швидко відновити роботу ключових станцій, що зруйновані ворогом. Вони забезпечать українців теплом", - наголосив Шмигаль.

Документи та ініціативи

Підписали Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики.

Уклали меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.

Створюємо нову архітектуру координації допомоги — single energy pipeline, щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала нашим потребам і зросла ефективність її використання.

Разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започаткували Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості для країн північно-східного флангу ЄС. Будемо мати єдину рамку розуміння ризиків та спільно відповідати на численні виклики.

Зустрічі

За словами міністра, загалом у Парижі відбулися зустрічі з представниками Європейського Союзу, США, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Франції.