Шмигаль про результати засідання Міжнародного енергетичного агентства: Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості щодо обладнання. ФОТО

За результатами роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства Україна отримає більш як 600 млн євро на енергетику, а також обладнання для станцій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій — результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства", - йдеться в повідомленні.

Внески

  • Внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн.
  • Домовленості зі США щодо окремої програми допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.
  • Отримали від Франції 71 млн євро гуманітарної підтримки, що будуть надані протягом 2026 року.

Домовленості щодо обладнання

Домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про можливість отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативну доставку в Україну. Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Мова йде про щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС, які будуть передані Україні.

"Так зможемо швидко відновити роботу ключових станцій, що зруйновані ворогом. Вони забезпечать українців теплом", - наголосив Шмигаль.

Документи та ініціативи

  • Підписали Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики.
  • Уклали меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.
  • Створюємо нову архітектуру координації допомоги — single energy pipeline, щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала нашим потребам і зросла ефективність її використання.
  • Разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започаткували Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості для країн північно-східного флангу ЄС. Будемо мати єдину рамку розуміння ризиків та спільно відповідати на численні виклики.

Зустрічі

За словами міністра, загалом у Парижі відбулися зустрічі з представниками Європейського Союзу, США, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Франції.

Це дуже добре. Велика дяка. І контроль за витрачанням коштів zеленим та його опг. Жорсткий контроль. До речи, а шо відчізнянні власники ТЕЦ? Вони скільки виделяють? Експлуатували років з 20 до зносу, таріфи для аселення конськи а надприбутки отримували космічни.
