УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12528 відвідувачів онлайн
Новини Відео Допомога Франції Україні Підтримка енергетики України
577 4

Франція надасть Україні понад 70 млн євро грантової підтримки: частину спрямують на енергетику, - Шмигаль. ВIДЕО

Франція надасть Україні грантову фінансову підтримку у понад 70 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетику.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром економіки, фінансів та промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Франція надасть грантову фінансову підтримку в розмірі 71 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна та Канада підписали меморандум про поглиблення стратегічного партнерства в енергетиці

Ядерна енергетика

Також міністри підписали документ щодо співпраці у сфері ядерної енергетики.

"Цим закладаємо міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства та формуємо рамку відновлення й модернізації енергетичного сектору України", - зазначив Шмигаль.

Підтримка України

Зазначається, що Україна вже отримала від Франції понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів. Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція передасть Україні 150 генераторів і виділить 71 млн євро енергетичної підтримки, - Шмигаль

"Окрема вдячність французькому уряду за рішення поставити додатково 150 генераторів до України протягом лютого", - додав міністр.

Спільні інфраструктурні проєкти

Україна разом із Францією реалізує три важливі інфраструктурні проєкти для стійкості регіональних енергосистем.

"Бачимо залученість та готовність французьких компаній продовжувати й поглиблювати співпрацю. Дякуємо за підтримку й солідарність", - підсумував Шмигаль.

Читайте: Франція надасть Україні додаткові 70 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури

Автор: 

Франція (3335) енергетика (3819) підтримка (800) Шмигаль Денис (4936)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому в енергетиці продовжують працювати люди міндіча?
шмигаль безпринципна тварина!
показати весь коментар
19.02.2026 20:25 Відповісти
яка щаслива ахметівська гнида шмигаль .. заходьте ще ! ))

показати весь коментар
19.02.2026 20:28 Відповісти
До липких рук шпигуна липнуть
показати весь коментар
19.02.2026 20:34 Відповісти
Частину спрямують на енергетику, а решту...?
показати весь коментар
19.02.2026 20:41 Відповісти
 
 