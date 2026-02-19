Франція надасть Україні понад 70 млн євро грантової підтримки: частину спрямують на енергетику, - Шмигаль. ВIДЕО

Франція надасть Україні грантову фінансову підтримку у понад 70 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетику.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром економіки, фінансів та промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Франція надасть грантову фінансову підтримку в розмірі 71 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор України", - йдеться в повідомленні.

Ядерна енергетика

Також міністри підписали документ щодо співпраці у сфері ядерної енергетики.

"Цим закладаємо міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства та формуємо рамку відновлення й модернізації енергетичного сектору України", - зазначив Шмигаль.

Підтримка України

Зазначається, що Україна вже отримала від Франції понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів. Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики.

"Окрема вдячність французькому уряду за рішення поставити додатково 150 генераторів до України протягом лютого", - додав міністр.

Спільні інфраструктурні проєкти

Україна разом із Францією реалізує три важливі інфраструктурні проєкти для стійкості регіональних енергосистем.

"Бачимо залученість та готовність французьких компаній продовжувати й поглиблювати співпрацю. Дякуємо за підтримку й солідарність", - підсумував Шмигаль.

