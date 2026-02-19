Україна та Канада підписали меморандум про поглиблення стратегічного партнерства в енергетиці

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль та Міністр енергетики і природних ресурсів Канади Тім Ходжсон на полях Міністерської зустрічі МЕА підписали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Нові можливості

За словами Шмигаля, документ відкриває нові можливості для співпраці у сфері ядерної, відновлюваної енергетики та нафтогазового сектору, відбудови та захисту інфраструктури, енергоефективності й інновацій.

"Це довгостроковий інструмент для залучення канадських технологій, інвестицій, експертизи та реалізації спільних проєктів", – розповів він.

Захист критичної енергетичної інфраструктури України

Крім того, Шмигаль і Ходжсон обговорили ініціативу, спрямовану на посилення захисту та стійкості критичної енергетичної інфраструктури України шляхом розгортання посилених захисних конструкцій, укриттів для персоналу та систем активного захисту.

За словами українського міністра, реалізація цієї ініціативи сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України, водночас відкриваючи можливості для канадської промисловості та інвестицій.

