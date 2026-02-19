На основі досвіду цієї зими готуємо перебудову енергетичного забезпечення громад, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стану енергетики, під час якої розглянули план на наступний опалювальний сезон.

Під час наради обговорювали відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині областей.

"Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині.

Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях. Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури. Будемо спілкуватись і з керівниками інших наших областей та ефективних громад", - йдеться в повідомленні.

Підготовка до наступного опалювального сезону

За словами Зеленського, на основі досвіду цієї зими готують рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад.

"Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні. Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України.

Домовились із Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад. Вдячний усім, хто допомагає!" - підсумував він.

