УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12525 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон Удари по енергетиці
1 833 44

На основі досвіду цієї зими готуємо перебудову енергетичного забезпечення громад, - Зеленський

Підготовка до наступного опалювального сезону: подробиці

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стану енергетики, під час якої розглянули план на наступний опалювальний сезон.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Під час наради обговорювали відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині областей.

"Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині.

Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях. Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури. Будемо спілкуватись і з керівниками інших наших областей та ефективних громад", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Рада схвалила обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях

Підготовка до наступного опалювального сезону

За словами Зеленського, на основі досвіду цієї зими готують рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад.

"Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні. Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України.

Домовились із Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, що на урядовому рівні буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад. Вдячний усім, хто допомагає!" - підсумував він.

Читайте: СБУ другий день поспіль проводить обшуки в "Київтеплоенерго", робота підприємства паралізована, – КМДА

Автор: 

Зеленський Володимир (27853) енергетика (3815) опалювальний сезон (1846)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
19.02.2026 13:27 Відповісти
+25
Агов "Перебудовник" зима вже закінчується! Треба було це в кінці літа 2022 це робити!
показати весь коментар
19.02.2026 13:21 Відповісти
+21
А тебе опыта 2022-2025 годов было мало, когда сутками люди были без электроэнергии?
Что, петух клюнул в задницу - будущие скорые выборы?
показати весь коментар
19.02.2026 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Агов "Перебудовник" зима вже закінчується! Треба було це в кінці літа 2022 це робити!
показати весь коментар
19.02.2026 13:21 Відповісти
Інояз Буратіни - Я ПРОСРАВ СВОЄЮ МАФІЄЮ енергозабезпеченя україни- Я ЗАБИВ свої карібські офшори , а тепер подумаю тіпа й про вас , українці
показати весь коментар
19.02.2026 14:17 Відповісти
Тоді ще не був відпрацьований механізм тирення бабла
показати весь коментар
19.02.2026 14:34 Відповісти
Ну ось, а ви кажете "хоче все здати". Бачте, вже й на наступну зиму готуються. Все буде добре.
показати весь коментар
19.02.2026 13:26 Відповісти
будемо триматись до останнього гігавата
показати весь коментар
19.02.2026 16:00 Відповісти
Треба протриматися на один кіловат довше за москалів.
показати весь коментар
19.02.2026 16:10 Відповісти
А тебе опыта 2022-2025 годов было мало, когда сутками люди были без электроэнергии?
Что, петух клюнул в задницу - будущие скорые выборы?
показати весь коментар
19.02.2026 13:27 Відповісти
Цієї зими?!?!?!
показати весь коментар
19.02.2026 13:27 Відповісти
Йому всеодно коли пиляти гроші.
показати весь коментар
19.02.2026 14:35 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 13:27 Відповісти
було 112 млн
тепер вкрадуть 222...
показати весь коментар
19.02.2026 13:29 Відповісти
Керувати цим знову Міндіч буде?
показати весь коментар
19.02.2026 13:32 Відповісти
Заканчивался четвертый год войны....
показати весь коментар
19.02.2026 13:35 Відповісти
Ми ше цю не викашляли а ти вже дістав
показати весь коментар
19.02.2026 13:35 Відповісти
Ну так ... Старі схеми мародерства в енергетичній галузі попалили НАБУ та міжнародні партнери. Тепер на основі досвіду треба вигадувати нові. 😉
показати весь коментар
19.02.2026 13:36 Відповісти
«На основі досвіду цієї зими…» тобто квартальні скоморохи тепер виправлять помилки і до наступної зими крастимуть більше.
показати весь коментар
19.02.2026 13:36 Відповісти
Тепер будуть красти по регіонах, назначениі янелохом по областям, очільники військових адміністрацій! Кишеня лідера цієї влади від цього ще більше надуєтьця! 🤬
показати весь коментар
19.02.2026 13:36 Відповісти
Неодмінно до цього залучить самих досвідченний в цьому питанні фахівців.


показати весь коментар
19.02.2026 13:37 Відповісти
"... какие мерзкие рожи... "
геть усі українці...
показати весь коментар
19.02.2026 14:35 Відповісти
міндіч, цукерман, внаєм, серлещ...
показати весь коментар
19.02.2026 22:35 Відповісти
А Ірмак?
показати весь коментар
19.02.2026 14:37 Відповісти
А дЕрьмак він на фронт піщов.
показати весь коментар
19.02.2026 14:56 Відповісти
На фронт за лінією фронту, фсбешний. Він його і не покидав.
показати весь коментар
19.02.2026 16:33 Відповісти
Саме це я і мав на увазі.
показати весь коментар
19.02.2026 16:35 Відповісти
Вже ж взяв під особистий контроль, я надіюсь?
показати весь коментар
19.02.2026 13:37 Відповісти
показово що Зеля вчиться на людях

мудрий нарід не дасть збрехати
показати весь коментар
19.02.2026 13:38 Відповісти
Як же приємно лягати спати з думкою, що в цей час ДЕХТО не спить, і все про нарід думає!
Щось планує, збирається, готує...
Ну, от як! Як можна бути невдячним за це найвеличнішому лідору!
Як можна платити йому за самовідданість та самозречення недовірою та сумнівом!
показати весь коментар
19.02.2026 13:39 Відповісти
Знову!!? Будуть красти. А не досить вже прожектів зродні "Великого крадівництва", "мільярда дерев", "3000 "фламінго"!
показати весь коментар
19.02.2026 13:40 Відповісти
Що значить знову? Хіба вони переставали з 2019 року? Завзято продовжать, тільки з більшим надхненням.
показати весь коментар
19.02.2026 13:52 Відповісти
.... дочекається зими чи весною посадять? От в чому питання...
показати весь коментар
19.02.2026 13:50 Відповісти
На основі досвіду цієї зими готуємо чергове пограбування українського народу .приводом якого буде енергетичного забезпечення громад Якого не буде так само .як трьохступеневого захисту енерго обєктів України під котрі були виділені десятки млрд гривень державних коштів і котрі були успішно вкрадені в українського народу....
показати весь коментар
19.02.2026 14:07 Відповісти
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
показати весь коментар
19.02.2026 14:14 Відповісти
на історічной батькившині?
показати весь коментар
19.02.2026 14:32 Відповісти
Якось занадто багато цього нікчеми в інформаційному просторі за останні дні.

Він і патріот, і господарник, і енергетик, і військовий аналітик.

Видно "липові" рейтинги вирішив поправити.
Хрипатий балабол.
показати весь коментар
19.02.2026 14:37 Відповісти
нікчеми це 73% хто сидять зараз без опаленні і світла
показати весь коментар
19.02.2026 19:17 Відповісти
Тобто, як треба красти, щоб не палитися.
показати весь коментар
19.02.2026 14:39 Відповісти
дописувачі забули залучити до "каманди мудьдічь-2027" ще одного підахоха - пляхвєссара тімошку мілаванава
показати весь коментар
19.02.2026 14:40 Відповісти
Ні, ви тільки подивіться на нього! Українці таку холодну зиму просиділи в холоді і темряви, а воно тільки готується!!! Блін, може то я хворий, а можливо щє хтось...
показати весь коментар
19.02.2026 14:43 Відповісти
Потужно! Віримо?
показати весь коментар
19.02.2026 14:50 Відповісти
Якщо Зеленскому заборонити вживати майбутній час дієслів, а говорити тільки те, що влада робить, або зробила, то його гундосики будуть без слів, а тільки з його депресивною харею.
показати весь коментар
19.02.2026 14:52 Відповісти
На нари мудака!
показати весь коментар
19.02.2026 15:05 Відповісти
О, молодець! Знов збрехав!
показати весь коментар
19.02.2026 16:36 Відповісти
 
 