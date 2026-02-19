На основе опыта этой зимы готовим перестройку энергетического обеспечения громад, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по состоянию энергетики, в ходе которого рассмотрели план на следующий отопительный сезон.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Во время совещания обсуждались восстановительные работы и обеспечение людей в некоторых областях.

"В частности, в Одессе и части громад области, на Днепровщине, на Николаевщине, где условия особенно сложные. Также были отчеты о ситуации в Харькове и области, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине.

Отдельно проанализировали, что сделано на Запорожье и какой опыт региона может быть масштабирован в других областях. Иван Федоров доложил о работе по защите и восстановлению объектов критической инфраструктуры. Будем общаться и с руководителями других наших областей и эффективных громад", - говорится в сообщении.

Подготовка к следующему отопительному сезону

По словам Зеленского, на основе опыта этой зимы готовят решение о перестройке и обновлении энергетического обеспечения громад.

"Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне. Каждый украинский город, каждая громада, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины.

Договорились с премьер-министром Юлией Свириденко, что на правительственном уровне будет создан соответствующий координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта громад. Благодарен всем, кто помогает!" — подытожил он.

