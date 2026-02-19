РУС
На основе опыта этой зимы готовим перестройку энергетического обеспечения громад, - Зеленский

Подготовка к следующему отопительному сезону: подробности

Президент Владимир Зеленский провел совещание по состоянию энергетики, в ходе которого рассмотрели план на следующий отопительный сезон.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Во время совещания обсуждались восстановительные работы и обеспечение людей в некоторых областях.

"В частности, в Одессе и части громад области, на Днепровщине, на Николаевщине, где условия особенно сложные. Также были отчеты о ситуации в Харькове и области, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине.

Отдельно проанализировали, что сделано на Запорожье и какой опыт региона может быть масштабирован в других областях. Иван Федоров доложил о работе по защите и восстановлению объектов критической инфраструктуры. Будем общаться и с руководителями других наших областей и эффективных громад", - говорится в сообщении.

Подготовка к следующему отопительному сезону

По словам Зеленского, на основе опыта этой зимы готовят решение о перестройке и обновлении энергетического обеспечения громад.

"Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне. Каждый украинский город, каждая громада, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины.

Договорились с премьер-министром Юлией Свириденко, что на правительственном уровне будет создан соответствующий координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта громад. Благодарен всем, кто помогает!" — подытожил он.

+17
19.02.2026 13:27 Ответить
+12
Агов "Перебудовник" зима вже закінчується! Треба було це в кінці літа 2022 це робити!
показать весь комментарий
19.02.2026 13:21 Ответить
+9
А тебе опыта 2022-2025 годов было мало, когда сутками люди были без электроэнергии?
Что, петух клюнул в задницу - будущие скорые выборы?
показать весь комментарий
19.02.2026 13:27 Ответить
Агов "Перебудовник" зима вже закінчується! Треба було це в кінці літа 2022 це робити!
19.02.2026 13:21 Ответить
Інояз Буратіни - Я ПРОСРАВ СВОЄЮ МАФІЄЮ енергозабезпеченя україни- Я ЗАБИВ свої карібські офшори , а тепер подумаю тіпа й про вас , українці
19.02.2026 14:17 Ответить
Ну ось, а ви кажете "хоче все здати". Бачте, вже й на наступну зиму готуються. Все буде добре.
19.02.2026 13:26 Ответить
А тебе опыта 2022-2025 годов было мало, когда сутками люди были без электроэнергии?
Что, петух клюнул в задницу - будущие скорые выборы?
19.02.2026 13:27 Ответить
Цієї зими?!?!?!
19.02.2026 13:27 Ответить
19.02.2026 13:27 Ответить
було 112 млн
тепер вкрадуть 222...
19.02.2026 13:29 Ответить
Керувати цим знову Міндіч буде?
19.02.2026 13:32 Ответить
Заканчивался четвертый год войны....
19.02.2026 13:35 Ответить
Ми ше цю не викашляли а ти вже дістав
19.02.2026 13:35 Ответить
Ну так ... Старі схеми мародерства в енергетичній галузі попалили НАБУ та міжнародні партнери. Тепер на основі досвіду треба вигадувати нові. 😉
19.02.2026 13:36 Ответить
«На основі досвіду цієї зими…» тобто квартальні скоморохи тепер виправлять помилки і до наступної зими крастимуть більше.
19.02.2026 13:36 Ответить
Тепер будуть красти по регіонах, назначениі янелохом по областям, очільники військових адміністрацій! Кишеня лідера цієї влади від цього ще більше надуєтьця! 🤬
19.02.2026 13:36 Ответить
Неодмінно до цього залучить самих досвідченний в цьому питанні фахівців.


19.02.2026 13:37 Ответить
Вже ж взяв під особистий контроль, я надіюсь?
19.02.2026 13:37 Ответить
показово що Зеля вчиться на людях

мудрий нарід не дасть збрехати
19.02.2026 13:38 Ответить
Як же приємно лягати спати з думкою, що в цей час ДЕХТО не спить, і все про нарід думає!
Щось планує, збирається, готує...
Ну, от як! Як можна бути невдячним за це найвеличнішому лідору!
Як можна платити йому за самовідданість та самозречення недовірою та сумнівом!
19.02.2026 13:39 Ответить
Знову!!? Будуть красти. А не досить вже прожектів зродні "Великого крадівництва", "мільярда дерев", "3000 "фламінго"!
19.02.2026 13:40 Ответить
Що значить знову? Хіба вони переставали з 2019 року? Завзято продовжать, тільки з більшим надхненням.
19.02.2026 13:52 Ответить
.... дочекається зими чи весною посадять? От в чому питання...
19.02.2026 13:50 Ответить
На основі досвіду цієї зими готуємо чергове пограбування українського народу .приводом якого буде енергетичного забезпечення громад Якого не буде так само .як трьохступеневого захисту енерго обєктів України під котрі були виділені десятки млрд гривень державних коштів і котрі були успішно вкрадені в українського народу....
19.02.2026 14:07 Ответить
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
19.02.2026 14:14 Ответить
 
 