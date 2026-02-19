РУС
Украина и Канада подписали меморандум об углублении стратегического партнерства в энергетике

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль и министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон на полях министерской встречи МЭА подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Новые возможности

По словам Шмыгаля, документ открывает новые возможности для сотрудничества в сфере ядерной, возобновляемой энергетики и нефтегазового сектора, восстановления и защиты инфраструктуры, энергоэффективности и инноваций.

"Это долгосрочный инструмент для привлечения канадских технологий, инвестиций, экспертизы и реализации совместных проектов", – рассказал он.

Защита критической энергетической инфраструктуры Украины

Кроме того, Шмыгаль и Ходжсон обсудили инициативу, направленную на усиление защиты и устойчивости критической энергетической инфраструктуры Украины путем развертывания усиленных защитных конструкций, укрытий для персонала и систем активной защиты.

По словам украинского министра, реализация этой инициативы будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины, одновременно открывая возможности для канадской промышленности и инвестиций.

ШМИГАЛЬ - головний менеджер ( голова кабміну ) відмивання Галущенком , МІНІСТРОМ ЕНЕРГЕТИКИ ригомафії ЗЕЛЕНСЬКОГО сотень мільйонів долларів ще з часів вторгнення рашистів
19.02.2026 16:23 Ответить
 
 