Франция предоставит Украине более 70 млн евро грантовой поддержки: часть направят на энергетику, - Шмыгаль. ВИДЕО

Франция предоставит Украине грантовую финансовую поддержку в размере более 70 млн евро, часть которой будет направлена на энергетику.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром экономики, финансов и промышленности, энергетики и цифрового суверенитета Франции Роланом Лескюром, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Франция предоставит грантовую финансовую поддержку в размере 71 млн евро, часть которой будет направлена на энергетический сектор Украины", - говорится в сообщении.

Ядерная энергетика

Также министры подписали документ о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

"Этим закладываем прочную основу для углубления стратегического партнерства и формируем рамки восстановления и модернизации энергетического сектора Украины", - отметил Шмыгаль.

Поддержка Украины

Отмечается, что Украина уже получила от Франции более 50 грузов гуманитарной энергетической помощи, в частности более 140 мощных генераторов. Еще 5,7 млн евро Франция направила в Фонд поддержки энергетики.

"Отдельная благодарность французскому правительству за решение поставить дополнительно 150 генераторов в Украину в течение февраля", - добавил министр.

Совместные инфраструктурные проекты

Украина вместе с Францией реализует три важных инфраструктурных проекта для устойчивости региональных энергосистем.

"Видим вовлеченность и готовность французских компаний продолжать и углублять сотрудничество. Спасибо за поддержку и солидарность", - подытожил Шмыгаль.

