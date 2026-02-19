Франция предоставит Украине более 70 млн евро грантовой поддержки: часть направят на энергетику, - Шмыгаль. ВИДЕО
Франция предоставит Украине грантовую финансовую поддержку в размере более 70 млн евро, часть которой будет направлена на энергетику.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром экономики, финансов и промышленности, энергетики и цифрового суверенитета Франции Роланом Лескюром, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Франция предоставит грантовую финансовую поддержку в размере 71 млн евро, часть которой будет направлена на энергетический сектор Украины", - говорится в сообщении.
Ядерная энергетика
Также министры подписали документ о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.
"Этим закладываем прочную основу для углубления стратегического партнерства и формируем рамки восстановления и модернизации энергетического сектора Украины", - отметил Шмыгаль.
Поддержка Украины
Отмечается, что Украина уже получила от Франции более 50 грузов гуманитарной энергетической помощи, в частности более 140 мощных генераторов. Еще 5,7 млн евро Франция направила в Фонд поддержки энергетики.
"Отдельная благодарность французскому правительству за решение поставить дополнительно 150 генераторов в Украину в течение февраля", - добавил министр.
Совместные инфраструктурные проекты
Украина вместе с Францией реализует три важных инфраструктурных проекта для устойчивости региональных энергосистем.
"Видим вовлеченность и готовность французских компаний продолжать и углублять сотрудничество. Спасибо за поддержку и солидарность", - подытожил Шмыгаль.
