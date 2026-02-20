ОВА мають підготувати регіональні плани енергостійкості з чіткими кроками їхньої реалізації, - Свириденко

Уряд спільно з регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості країни і підготовкою до наступного опалювального сезону.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами наради з Мінрозвитку, Міненерго, керівниками ОВА та представниками енергетичних компаній щодо реалізації Плану енергетичної стійкості областей, передає Цензор.НЕТ.

"У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - розповіла вона.

Про що йдеться?

Ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей:

Захист об’єктів критичної інфраструктури. Розвиток розподіленої генерації. Альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури. Розподілена теплова генерація.

ОВА готують регіональні плани

Свириденко зазначила, що за результатами наради доручила ОВА спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими відповідальними структурами розробити і подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їхньої реалізації.

Кожна область має:

визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення;

скласти покроковий план із строками його виконання до початку опалювального сезону;

визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт;

визначити необхідні ресурси для реалізації Плану.

За словами прем'єр-міністерки, наступне завдання - синхронізувати регіональні плани з можливостями держави та забезпечити їхню своєчасну реалізацію.