ОВА мають підготувати регіональні плани енергостійкості з чіткими кроками їхньої реалізації, - Свириденко
Уряд спільно з регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості країни і підготовкою до наступного опалювального сезону.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами наради з Мінрозвитку, Міненерго, керівниками ОВА та представниками енергетичних компаній щодо реалізації Плану енергетичної стійкості областей, передає Цензор.НЕТ.
"У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - розповіла вона.
Про що йдеться?
Ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей:
- Захист об’єктів критичної інфраструктури.
- Розвиток розподіленої генерації.
- Альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури.
- Розподілена теплова генерація.
ОВА готують регіональні плани
Свириденко зазначила, що за результатами наради доручила ОВА спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими відповідальними структурами розробити і подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їхньої реалізації.
Кожна область має:
- визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення;
- скласти покроковий план із строками його виконання до початку опалювального сезону;
- визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт;
- визначити необхідні ресурси для реалізації Плану.
За словами прем'єр-міністерки, наступне завдання - синхронізувати регіональні плани з можливостями держави та забезпечити їхню своєчасну реалізацію.
А що ж тоді отой єрмак хімічив, з місцевими та регіональними владами в Україні??
президію Конгресу місцевих і регіональних влад
