848 18

ОВА мають підготувати регіональні плани енергостійкості з чіткими кроками їхньої реалізації, - Свириденко

Свириденко про регіональні плани енергостійкості

Уряд спільно з регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості країни і підготовкою до наступного опалювального сезону.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами наради з Мінрозвитку, Міненерго, керівниками ОВА та представниками енергетичних компаній щодо реалізації Плану енергетичної стійкості областей, передає Цензор.НЕТ.

"У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - розповіла вона.

Про що йдеться?

Ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей:

  1. Захист об’єктів критичної інфраструктури.
  2. Розвиток розподіленої генерації.
  3. Альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури.
  4. Розподілена теплова генерація.

ОВА готують регіональні плани

Свириденко зазначила, що за результатами наради доручила ОВА спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими відповідальними структурами розробити і подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їхньої реалізації.

Кожна область має:

  • визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення;
  • скласти покроковий план із строками його виконання до початку опалювального сезону;
  • визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт;
  • визначити необхідні ресурси для реалізації Плану.

За словами прем'єр-міністерки, наступне завдання - синхронізувати регіональні плани з можливостями держави та забезпечити їхню своєчасну реалізацію.

Топ коментарі
в ова таких спеціалістів не має, там можуть розробити тільки плани як красти.
20.02.2026 18:45 Відповісти
щас тебе тимурка ткаченко сделает план деребана очередных 200+ лямов гривен в Киеве🤣 господи, когда эта дурка закончится как же вы меня все достали уже твари
20.02.2026 19:01 Відповісти
Тепер красти будуть згідно плану.
20.02.2026 19:06 Відповісти
20.02.2026 18:45 Відповісти
20.02.2026 19:06 Відповісти
Так поступово це скинуть на самих пересічних.
20.02.2026 18:48 Відповісти
Чим би вони ще займалися?
20.02.2026 18:55 Відповісти
А потужності? Забула?
20.02.2026 18:57 Відповісти
щас тебе тимурка ткаченко сделает план деребана очередных 200+ лямов гривен в Киеве🤣 господи, когда эта дурка закончится как же вы меня все достали уже твари
20.02.2026 19:01 Відповісти
А що робили ОВА три роки, як почали бити по енергетиці? А нічого, тільки звітували і обіцяли перспективні плани. На мою думку ОВА чарівна годівниця, яку не можна ліквідувати, бо "...там-же наші люди!" всім єством зобов'язані зеленій владі і потужничу особисто.
20.02.2026 19:17 Відповісти
а ви будете двушачки на мацкву засилати
20.02.2026 19:20 Відповісти
Тепер від кожної області, самий перший пнукт у плані.
20.02.2026 19:50 Відповісти
А Зеленського з гончаруком та даниловим, запитала Свириденко чим вони займалися з 2019 року???
А що ж тоді отой єрмак хімічив, з місцевими та регіональними владами в Україні??

президію Конгресу місцевих і регіональних влад







29 лип. 2021 р. · Керівника офісу президента України Андрія Єрмака обрали головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад.
20.02.2026 19:26 Відповісти
А що ці ОВА до цього робили і навіщо ці дармоїди потрібні?
20.02.2026 19:40 Відповісти
як що? гроші ******* для себе і зеленського
20.02.2026 19:44 Відповісти
Зухвалості немає кордонів. Знову гроши ******** хочуть. Женить цих підарів. Я вже не бачу підстав воювати з москалями. Для 73% ******** і для 95 кварталу? Я навіть не бачу смислу жити у цієї країні бовдурів після війни. Краще поїхати жити бомжем у ЄС
20.02.2026 19:43 Відповісти
Стійкість, це просто закрити вам ротяки про єнергетику
20.02.2026 19:43 Відповісти
Хана вам, нещасні!! Кожна сільрада буде нести відповідальність за загально-національну трирівневу безпеку!!
20.02.2026 20:57 Відповісти
А енергонезламності нє? Може хоч потужної енергостійкості?, а то якось слабопафосно, не зєлєно.
21.02.2026 00:13 Відповісти
Не знаю як про єнергостійкість а ось плану в них по ходу на всіх вистачає.....тільки після вживання плану можливо таку дічину нести....
21.02.2026 06:14 Відповісти
І знову далі планів справа не піде. Це ж уже було. В кращому випадку набудують якихось а ля укріплень
21.02.2026 20:47 Відповісти
 
 