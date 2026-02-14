РУС
Руководители ОВА в течение двух недель должны представить план устойчивости региона на 2026/2027 год, - Кулеба

Каждый руководитель областных военных администраций в течение двух недель должен представить план устойчивости региона на 2026/2027 год.

Об этом по итогам совещания с руководителями ОВА сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027

Ключевым вопросом совещания стала подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027 и общая устойчивость систем жизнеобеспечения: тепло, вода, электричество, транспорт, больницы, социальная инфраструктура – системы, которые должны работать даже во время атак и блэкаутов.

"Каждый начальник ОВА в течение двух недель должен представить план устойчивости региона - с конкретными объектами, мощностями, резервами, финансированием и графиком реализации", - рассказал Кулеба.

Планы будут вынесены на утверждение президенту и премьер-министру.

"Следующую зиму страна должна пройти более сильной. Работаем вместе с правительством, профильными министерствами и регионами над соответствующими решениями", - добавил чиновник.

Топ комментарии
+3
План,чудовий план,стійкий .Як стояло,так все й стоятиме.Стабільність наше всьо
показать весь комментарий
14.02.2026 21:28 Ответить
+3
«Коли клоуна обирають президентом, він не стає державником - Держава стає цирком»
показать весь комментарий
14.02.2026 21:39 Ответить
+2
Перевірка,чи витримає Україна зелених дебілів 26/27р
показать весь комментарий
14.02.2026 21:26 Ответить
Перевірка,чи витримає Україна зелених дебілів 26/27р
показать весь комментарий
14.02.2026 21:26 Ответить
Підтвердити свою повну бездіяльність з 2019 року, з підготовки України до протистояння **********, вирішили разумков-стефанчук+зеленський+ гончарук-шмигаль-свириденко, за участю генпрокурорів та РНБОУ?!?!?!
Це у зеленського та єрмака з богданом, як явка з повинною!?!?!?!
Баканов пішов разом з подєльніками з СБУ, НацПолу, МВС…..???
показать весь комментарий
14.02.2026 21:56 Ответить
Лопатки кулеби хай краще беруть
показать весь комментарий
14.02.2026 21:27 Ответить
Про лопати - то був інший Кулеба з МЗС.
Цей мафами торгував.
показать весь комментарий
14.02.2026 21:43 Ответить
Ще забули ПОТУЖНОСТИ та НЕЗЛАМНОСТИ
показать весь комментарий
14.02.2026 21:27 Ответить
100% якісь реінкарновані комуняки розливу 1918 року.
показать весь комментарий
14.02.2026 21:44 Ответить
План,чудовий план,стійкий .Як стояло,так все й стоятиме.Стабільність наше всьо
показать весь комментарий
14.02.2026 21:28 Ответить
А туалети переладнати на пункти Невсратості.
показать весь комментарий
14.02.2026 21:28 Ответить
Рева про зеденка -https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
14.02.2026 21:29 Ответить
«Коли клоуна обирають президентом, він не стає державником - Держава стає цирком»
показать весь комментарий
14.02.2026 21:39 Ответить
А що барабани та пательні вже не рахуються?

Коли Кулеба був головою КМВА, рахувалися.
показать весь комментарий
14.02.2026 21:44 Ответить
Десь писали, що Луганська область вже відзвітувала.
показать весь комментарий
14.02.2026 21:45 Ответить
Чемодани воно просить за те щоб на місцях залишились і далі мародерили
показать весь комментарий
14.02.2026 21:46 Ответить
Стійки та незламні zелені ІДІОТИ.
показать весь комментарий
14.02.2026 21:48 Ответить
Кончені зелені дегенерати...
показать весь комментарий
14.02.2026 22:05 Ответить
А ще плани потужної незламності і незламної потужності...Зе-
показать весь комментарий
14.02.2026 22:09 Ответить
 
 