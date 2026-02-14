Руководители ОВА в течение двух недель должны представить план устойчивости региона на 2026/2027 год, - Кулеба
Каждый руководитель областных военных администраций в течение двух недель должен представить план устойчивости региона на 2026/2027 год.
Об этом по итогам совещания с руководителями ОВА сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027
Ключевым вопросом совещания стала подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027 и общая устойчивость систем жизнеобеспечения: тепло, вода, электричество, транспорт, больницы, социальная инфраструктура – системы, которые должны работать даже во время атак и блэкаутов.
"Каждый начальник ОВА в течение двух недель должен представить план устойчивости региона - с конкретными объектами, мощностями, резервами, финансированием и графиком реализации", - рассказал Кулеба.
Планы будут вынесены на утверждение президенту и премьер-министру.
"Следующую зиму страна должна пройти более сильной. Работаем вместе с правительством, профильными министерствами и регионами над соответствующими решениями", - добавил чиновник.
Це у зеленського та єрмака з богданом, як явка з повинною!?!?!?!
Баканов пішов разом з подєльніками з СБУ, НацПолу, МВС…..???
Цей мафами торгував.
Коли Кулеба був головою КМВА, рахувалися.