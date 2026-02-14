Очільники ОВА впродовж двох тижнів мають подати план стійкості регіону на 2026/2027 рік, - Кулеба

Очільники ОВА мають за два тижні представити плани стійкості регіонів на 2026/2027 роки

Кожен керівник обласних військових адміністрацій протягом двох тижнів має подати план стійкості регіону на 2026/2027 рік.

Про це за підсумками наради з керівниками ОВА повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027

Ключовим питанням наради стала підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027 і загальна стійкість систем життєзабезпечення: тепло, вода, електрика, транспорт, лікарні, соціальна інфраструктура – системи, які мають працювати навіть під час атак і блекаутів.

"Кожен начальник ОВА протягом двох тижнів має подати план стійкості регіону – з конкретними об’єктами, потужностями, резервами, фінансуванням і графіком реалізації", - розповів Кулеба.

Плани будуть винесені на затвердження президенту та прем’єр-міністерці.

"Наступну зиму країна має пройти сильнішою. Працюємо разом з урядом, профільними міністерствами та регіонами над відповідними рішеннями", - додав урядовець.

Топ коментарі
+12
«Коли клоуна обирають президентом, він не стає державником - Держава стає цирком»
14.02.2026 21:39 Відповісти
+8
Перевірка,чи витримає Україна зелених дебілів 26/27р
14.02.2026 21:26 Відповісти
+7
Ще забули ПОТУЖНОСТИ та НЕЗЛАМНОСТИ
14.02.2026 21:27 Відповісти
Перевірка,чи витримає Україна зелених дебілів 26/27р
14.02.2026 21:26 Відповісти
Підтвердити свою повну бездіяльність з 2019 року, з підготовки України до протистояння **********, вирішили разумков-стефанчук+зеленський+ гончарук-шмигаль-свириденко, за участю генпрокурорів та РНБОУ?!?!?!
Це у зеленського та єрмака з богданом, як явка з повинною!?!?!?!
Баканов пішов разом з подєльніками з СБУ, НацПолу, МВС…..???
14.02.2026 21:56 Відповісти
Лопатки кулеби хай краще беруть
14.02.2026 21:27 Відповісти
Про лопати - то був інший Кулеба з МЗС.
Цей мафами торгував.
14.02.2026 21:43 Відповісти
Ще забули ПОТУЖНОСТИ та НЕЗЛАМНОСТИ
14.02.2026 21:27 Відповісти
100% якісь реінкарновані комуняки розливу 1918 року.
14.02.2026 21:44 Відповісти
План,чудовий план,стійкий .Як стояло,так все й стоятиме.Стабільність наше всьо
14.02.2026 21:28 Відповісти
А туалети переладнати на пункти Невсратості.
14.02.2026 21:28 Відповісти
Рева про зеденка -https://www.youtube.com/watch?v=***********
14.02.2026 21:29 Відповісти
«Коли клоуна обирають президентом, він не стає державником - Держава стає цирком»
14.02.2026 21:39 Відповісти
А що барабани та пательні вже не рахуються?

Коли Кулеба був головою КМВА, рахувалися.
14.02.2026 21:44 Відповісти
Десь писали, що Луганська область вже відзвітувала.
14.02.2026 21:45 Відповісти
Чемодани воно просить за те щоб на місцях залишились і далі мародерили
14.02.2026 21:46 Відповісти
Стійки та незламні zелені ІДІОТИ.
14.02.2026 21:48 Відповісти
Кончені зелені дегенерати...
14.02.2026 22:05 Відповісти
А ще плани потужної незламності і незламної потужності...Зе-
14.02.2026 22:09 Відповісти
Скільки цих планів уже було: перемоги, стійкості, потужності, оманські і стамбульськіплани чого варті...
14.02.2026 22:34 Відповісти
Генератори всього дегенеративного. Пердьож в калюжу продовжується.
14.02.2026 22:53 Відповісти
Який у вас план стійкості??? - Стоять, чого б це не вартувало!!! Який у вас план незламності??? - нас не зламать, чого б це не вартувало!!! Які в сраку плани від назначених керівників ова??? Що вони вміють??? Тільки смачно дупу лизать та доповідать, що все пучком.
14.02.2026 23:20 Відповісти
А ще красти та ділитися з тим, хто його призначив.
15.02.2026 08:11 Відповісти
Чого, чого? План стійкості? Це пахтить якимось дурним цвілим совком. А реалії життя такі: згорів тепловентилятор, що трохи до 12 -13°грів під час морозів, а опалення не буде ще десь 45 днів. Купляти нове на пенсію, і далі: скільки за комуналку і скільки на їжу. Оце 'план стійкості' для Кулеби, який як писав совєцький Євтушенко 'так дальок от народа - как томатний сок от помідора'.
15.02.2026 00:28 Відповісти
Та які плани? Плани дуже прості: відновлення шляхів, парків, квіткових клумб та розеток для підзарядки смартфонів. Строк реалізації: до приходу кацапні.
15.02.2026 08:01 Відповісти
 
 