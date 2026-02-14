Очільники ОВА впродовж двох тижнів мають подати план стійкості регіону на 2026/2027 рік, - Кулеба

Кожен керівник обласних військових адміністрацій протягом двох тижнів має подати план стійкості регіону на 2026/2027 рік.

Про це за підсумками наради з керівниками ОВА повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027

Ключовим питанням наради стала підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027 і загальна стійкість систем життєзабезпечення: тепло, вода, електрика, транспорт, лікарні, соціальна інфраструктура – системи, які мають працювати навіть під час атак і блекаутів.

"Кожен начальник ОВА протягом двох тижнів має подати план стійкості регіону – з конкретними об’єктами, потужностями, резервами, фінансуванням і графіком реалізації", - розповів Кулеба.

Плани будуть винесені на затвердження президенту та прем’єр-міністерці.

"Наступну зиму країна має пройти сильнішою. Працюємо разом з урядом, профільними міністерствами та регіонами над відповідними рішеннями", - додав урядовець.

