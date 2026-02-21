Перші п’ять областей та Київ уже представили плани стійкості, - Кулеба

Кулеба про плани стійкості

Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та місто Київ вже представили свої плани стійкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками наради з керівництвом областей та міст щодо регіональних комплексних планів стійкості в межах підготовки до наступної зими.

Що відомо?

"Перші п’ять регіонів – Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області – та місто Київ представили свої плани стійкості. Це вже не загальні підходи, а напрацьовані рішення по кожному регіону: що захищаємо в першу чергу, де встановлюємо автономне живлення, які потужності потрібні, які джерела фінансування", - зазначив Кулеба.

Про що йдеться?

Так, зазначається, що плани базуються на чотирьох напрямках:

  • захист критичної інфраструктури;
  • розподілена генерація;
  • альтернативні джерела живлення;
  • децентралізація тепла.

"Наше завдання - щоб люди мали тепло, воду і світло навіть у разі постійних атак.

Переходимо від концепцій до практичних кроків. Кожна область має бути максимально автономною та готовою до будь-яких викликів наступної зими", - наголосив міністр.

Київ Київська область енергетика Запорізька область Донецька область Кулеба Олексій Дніпропетровська область Закарпатська область
Топ коментарі
+33
Пункти незламності, план стійкості, потужність в різних виглядах - це все для підняття духу і віри в лінію партії?
показати весь коментар
21.02.2026 22:11 Відповісти
+22
Ну нарешті! А то ми вже хвилюватись почали. Стільки пройшло часу, і ні одного плану не представлено. У нас уже ломка почалась!
показати весь коментар
21.02.2026 22:13 Відповісти
+21
Віктор Уколов:
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
показати весь коментар
21.02.2026 22:21 Відповісти
показати весь коментар
Пункти незламності це самі позорні явища цієї недолугої зеленої влади, геть ішака! Стільки стирити і верещати про плани, які можуть бути просрані
показати весь коментар
21.02.2026 22:17 Відповісти
Пункти нездатності - так було би правдивіше.
показати весь коментар
21.02.2026 22:55 Відповісти
ПУНКТИ НЕВСРАТОСТІ....
показати весь коментар
22.02.2026 07:35 Відповісти
Якщо хтось ще пам'ятає, в "Соборі" Гончара комсомольський лідер запровадив "рапортічки"
показати весь коментар
21.02.2026 22:39 Відповісти
Це совковий ********** всіх zелених та особисто незламного (коли він в бункері та з охороною) лідора всіх краліїв та покидьків.
показати весь коментар
22.02.2026 06:51 Відповісти
а де в них потужність ? кармани вже готові до краденого бабла, мабуть черговий схематоз
показати весь коментар
21.02.2026 22:11 Відповісти
Zелень з їх планами та назвами ціх плані типові совкові не на шо не здатні, окрім крадівництва, довбойоби.
показати весь коментар
21.02.2026 22:13 Відповісти
показати весь коментар
не ранувато?
показати весь коментар
21.02.2026 22:14 Відповісти
ну з планами тепер не те , що без планів. особливо в донецькій області, да куліба?
показати весь коментар
21.02.2026 22:15 Відповісти
Лопати потужності видав вже всім? Де децентралізована єнергетика, планери?
показати весь коментар
21.02.2026 22:16 Відповісти
Це не лопатодавець, однофамілець його
показати весь коментар
21.02.2026 23:05 Відповісти
Сильно! - попередники віддихають
показати весь коментар
21.02.2026 22:16 Відповісти
Плановики чи планокури?
показати весь коментар
21.02.2026 22:33 Відповісти
показати весь коментар
бо мудрий нарід жрав кацапську пропаганду що Порошенко паганий, не хоче закінчуваті війну, що вся проблема у Порошенку, а ось оберуть Зелю то він все виправить
показати весь коментар
21.02.2026 22:25 Відповісти
А ну да, центр показал свою дебильность и перекидывает ответственность на регионы. На регионы у которых забрали средства, что бы воровать через схемы миндича и баканова.
Ну вот такую дебильную власть выбрали дебилы, что бы поржать.
Вспоминается их бАРбба с ростом курса доллара в первые месяцы войны - запретить писать курсы на табло. Не смотрите вверх, есть такой интересный фильм. Слямзили простое решение, власть простых решений.
Мда. Их уровень, как у их депутатов - анал табу, и юрченко опять украл пиво в магазине.
показати весь коментар
21.02.2026 22:21 Відповісти
Стілки ь вже було планів"незламності",що їх буде досить на десятки томів кримінальних справа,тільки вже по статті-- злочинна бездіяльність
показати весь коментар
21.02.2026 22:23 Відповісти
За слова "стійкість", "незламність" та "потужність" скоро будуть по морді бити, це треба так вміти нормальні слова дискредитувати, але для команди "патужних" не існує дна, яке б вони не змогли пробити.
показати весь коментар
21.02.2026 22:24 Відповісти
Шобла усе в потужність грається
показати весь коментар
21.02.2026 22:29 Відповісти
Гроші виділені європою скиздили а отже представляємо плани стійкості, гандони зелені.
показати весь коментар
21.02.2026 22:31 Відповісти
Який тепер фуфель будуть запускати єрмаківські продавці ларьков?
показати весь коментар
21.02.2026 22:40 Відповісти
Невиправні уйбки - менеджери топлять далі хриплогундосика?
показати весь коментар
21.02.2026 22:45 Відповісти
Дивлюсь коментарі... Теж не зрозуміло. План стійкості - що там стоїть? Пункт незламності - що не зламалось? Про потужність взагалі не зрозуміло.
показати весь коментар
21.02.2026 22:47 Відповісти
Там один представив 28 безпекових угод. А **** толку?
показати весь коментар
21.02.2026 22:49 Відповісти
Тобто, загальнодержавний бюджет розікрали на "дєвушки на маскву" та навчання дітей зелених галущенків, і тепер примушують кожну область захищатися коштом місцевих бюджетів?
показати весь коментар
21.02.2026 23:44 Відповісти
Ну нарешті! Свершилося! А то я вже хвилюватися почав....Перші п'ять областей та Київ героїчно представили свої ,,плани стійкості''. Ну тепер точно заживемо.... Мабуть, у цих планах нарешті прописали, як саме стійко триматися за асфальт, у який так дбайливо закатували мільярди замість ракетної програми ,,Нептун' чи ,,Вільха'? Ну дійсно, навіщо було готуватися до війни, чи фінансувати армію у 2021-му? Це ж ,було нудно і не цікаво. Набагато веселіше було ж розміновувати Чонгар та позакривати усі ракетні програмиі, закликати усіх на шашлики намагаючись побачити бажання миру в очах у путіна... А тепер на п'ятому році повномасштабного пекла вимагати від губернаторів папірці з назвою ,,План стійкості''. ПРосто шедеврально ! Це ж така інновація! Раніше до цього ніхто не додумався - мабуть, чекали на особливе натхнення від ,,Великого будівництва''. А до речі, а що там з попередніми серіями цього блокбастера? Нагадайте мені , а де зараз той :,,План перемоги'', якому всі так аплодували стоячи і який презентували з таким пафосом, ніби це інструкція з висадки на Марс? Де в біса той ,,План стійкості'' (загальнонаціональний), де обіцяли ,,потужну потужність'' і ,,незламну незламність'' ?Всі ті стратегії ,,невсиратості'', які множаться швидше, ніж дрони на складах (яких там теж чомусь менше, ніж у відосиках)? Схоже, що зараз у нас нова державна релігія - Планування Заради Планування. Головне ж - імітувати кіпучу діяльність. Якщо план не спрацював, треба просто випустити ще три нових плани: на рівні району, кварталу, під'їзду та окремої квартири. Наприклад : ,,План стійкості хрущовки №4'' - звучить гордо, чи не так? Поки ворог просувається, ми штампуємо слайди в PowerPoint. Бо навіщо нам снаряди, якщо у нас є стратегія ,,потужного наступу на граблі''? Головне - вірити, що кількість паперу рано чи пізно перейде в якість оборони.... .Цікаво, а наступним кроком буде що, вимога до кожного кота надати план індивідуальної стійкості до відсутності корму? А якщо серьозно, то так званий ,,План стійкості'' на рівні областей - це чергова невдала спроба зеленського ,,продати'' іх суспільству як порятунок і банальне перекладання своєі відповідальності на інших, бо якщо щось трапиться і тоді за будь-які майбутні кризи і лиха , звісно ж буде крайньою і відповідатиме ,,неефективна місцева влада'' ... Кличко підтвердить.....
показати весь коментар
21.02.2026 23:44 Відповісти
Головне - імітувати кіпучу діяльність. Зелені слуги. СЛУГИ схем, відкатів та товстих конвертів...
показати весь коментар
22.02.2026 12:49 Відповісти
Треба предоставляти не план стійкості, а план перемоги і його реалізовувати!
показати весь коментар
22.02.2026 00:21 Відповісти
Знову плани і анонси, херня повна шоумен думає планами і анон сами щось виграти, а іще аідосіком із нікчемною пикою яких вже ніхто не слухає із-за брала і брехні
показати весь коментар
22.02.2026 05:29 Відповісти
Головне, це стійко і наполегливо КРАСТИ !!!! Це ціль зільоної шобли !!!
показати весь коментар
22.02.2026 07:21 Відповісти
Це як?
Гроші вже вкрали і тепер їм нічого не загрожує в Україні.
показати весь коментар
22.02.2026 08:41 Відповісти
А як же потужність ?
показати весь коментар
22.02.2026 09:08 Відповісти
Позаду 2022, 2023, 2024, 2025... Зараз - ніби з нуля... Шмигаль нічого сказати не хоче???
показати весь коментар
22.02.2026 12:44 Відповісти
 
 