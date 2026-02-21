Перші п’ять областей та Київ уже представили плани стійкості, - Кулеба

Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та місто Київ вже представили свої плани стійкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками наради з керівництвом областей та міст щодо регіональних комплексних планів стійкості в межах підготовки до наступної зими.

Що відомо?

"Перші п’ять регіонів – Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області – та місто Київ представили свої плани стійкості. Це вже не загальні підходи, а напрацьовані рішення по кожному регіону: що захищаємо в першу чергу, де встановлюємо автономне живлення, які потужності потрібні, які джерела фінансування", - зазначив Кулеба.

Про що йдеться?

Так, зазначається, що плани базуються на чотирьох напрямках:

захист критичної інфраструктури;

розподілена генерація;

альтернативні джерела живлення;

децентралізація тепла.

"Наше завдання - щоб люди мали тепло, воду і світло навіть у разі постійних атак.

Переходимо від концепцій до практичних кроків. Кожна область має бути максимально автономною та готовою до будь-яких викликів наступної зими", - наголосив міністр.

Також читайте: Шмигаль: Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці