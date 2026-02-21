Перші п’ять областей та Київ уже представили плани стійкості, - Кулеба
Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області та місто Київ вже представили свої плани стійкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками наради з керівництвом областей та міст щодо регіональних комплексних планів стійкості в межах підготовки до наступної зими.
Що відомо?
"Перші п’ять регіонів – Київська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області – та місто Київ представили свої плани стійкості. Це вже не загальні підходи, а напрацьовані рішення по кожному регіону: що захищаємо в першу чергу, де встановлюємо автономне живлення, які потужності потрібні, які джерела фінансування", - зазначив Кулеба.
Про що йдеться?
Так, зазначається, що плани базуються на чотирьох напрямках:
- захист критичної інфраструктури;
- розподілена генерація;
- альтернативні джерела живлення;
- децентралізація тепла.
"Наше завдання - щоб люди мали тепло, воду і світло навіть у разі постійних атак.
Переходимо від концепцій до практичних кроків. Кожна область має бути максимально автономною та готовою до будь-яких викликів наступної зими", - наголосив міністр.
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
