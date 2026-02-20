Шмигаль: Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці
Україна має інформацію про підготовку Росією до нових ударів про українській енергетиці.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання енергетичного штабу, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог готується до нових атак
"Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно — 24/7. Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці", - розповів міністр.
Він зазначив, що завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів.
Ліквідація наслідків атак
У Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад.
Окремо на засіданні штабу обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях — там викликів найбільше.
Допомога від партнерів
Шмигаль зазначив, що робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі.
"За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну", - додав урядовець.
Виступ свириденко про відновлення - тоді точно комбат буде(