Шмигаль: Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці

Україна має інформацію про підготовку Росією до нових ударів про українській енергетиці.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання енергетичного штабу, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог готується до нових атак

"Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно — 24/7. Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці", - розповів міністр.

Він зазначив, що завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів.

Ліквідація наслідків атак

У Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад.

Окремо на засіданні штабу обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях — там викликів найбільше.

Допомога від партнерів

Шмигаль зазначив, що робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі.

"За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну", - додав урядовець.

