Шмигаль: Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці

Україна має інформацію про підготовку Росією до нових ударів про українській енергетиці.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання енергетичного штабу, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог готується до нових атак

"Робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно — 24/7. Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці", - розповів міністр.

Він зазначив, що завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів.

Ліквідація наслідків атак

У Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад.

Окремо на засіданні штабу обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях — там викликів найбільше.

Допомога від партнерів

Шмигаль зазначив, що робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі.

"За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну", - додав урядовець.

фігня. поки кабміндичі не повідомлять що вже майже все відновлено і по новому захищено, ніяких ударів не буде. чисто висновок з останніх спостережень .
показати весь коментар
20.02.2026 21:59 Відповісти
Як посмів Шмигаль випердити Зеленського з такими повідомленнями,? Напевно теж почав прогноз погоди дивитися хитрун 😸
показати весь коментар
20.02.2026 22:00 Відповісти
Бо він випердун. )))
показати весь коментар
21.02.2026 01:46 Відповісти
Брехня!
Виступ свириденко про відновлення - тоді точно комбат буде(
показати весь коментар
20.02.2026 22:02 Відповісти
Чи камбек?
показати весь коментар
20.02.2026 23:36 Відповісти
нікчємний ссучєний дибіл на посаді міністра.
показати весь коментар
20.02.2026 22:05 Відповісти
Так він же скільки років всим кабміном керував...
показати весь коментар
20.02.2026 22:17 Відповісти
Маю інформацію шо федерасти хочуть стерти нас на карті...як націю.шо далі?
показати весь коментар
20.02.2026 22:13 Відповісти
Ви ж ці "удари " ляді зелені і замовляєте . От чому постійно прилітає по новій пошті , і "Рошен "?
показати весь коментар
20.02.2026 22:17 Відповісти
А це до речі слушна думка, "альо владімір владіміровіч це вовачка, стрельни пажалуста по складу парашенка, він мене беспакоіт"! Я думаю є якійсь домовленості з кремлем і вони (чи воно, ішак) спокійно спілкується з ним в неформальній обстановці щовечора.
показати весь коментар
20.02.2026 22:34 Відповісти
Дуже схоже на те!
показати весь коментар
20.02.2026 23:16 Відповісти
"Маємо інформацію про відставку шмигаля , зеленого і всієї партії слуги, при спробі перетнути кордон на автобусі оця вся пиз**тія була взята за шкірку притягнута до свіжоствореного єшафоту на майдані Незалежності і по черзі зачитують вирок кожному" оця новина мене би більше порадувала.
показати весь коментар
20.02.2026 22:37 Відповісти
Та таку інформацію не потрібно мати. Треба кожен день бути готовими, і кожен день працювати над захистом, а не афіші розказувати.
показати весь коментар
21.02.2026 00:55 Відповісти
Тільки каркать і може, головне нагнати страху на населення, та знайти повод, щоб виправдати свою бездіяльність. Для таких інтернет основне місце роботи
показати весь коментар
21.02.2026 07:21 Відповісти
 
 