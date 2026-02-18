Україні необхідно збудувати 9,5 ГВт нової генерації, ‒ "Укренерго"

Через наслідки російських обстрілів та постійне зростання попиту на електроенергію Україні необхідно додатково ввести близько 9,5 ГВт нової генерації.

Про це під час зустрічі з підприємцями у рамках засідання СEO Club заявив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, держава та бізнес мають налагодити ефективну взаємодію, щоб нові електростанції з’являлися швидко і саме в тих регіонах, де вони найбільше потрібні.

"Орієнтовно – 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому. Йдеться про високоманеврену газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію. Кожному регіону потрібен окремий "мікс", залежно від географічних умов та можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій. Орієнтовна вартість такого будівництва – понад 8 млрд євро", – заявив очільник "Укренерго".

Як приклад успішної співпраці держави та приватного сектору в енергетиці Зайченко навів довгострокові спеціальні аукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки чотирьом таким аукціонам, проведеним у 2024-2025 роках, в українській енергосистемі вже з’явилося 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації.

Наразі ці потужності суттєво допомагають енергетикам справлятися з періодами пікових навантажень.

Як повідомлялося, уряд готує другий конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей з диференційованим тарифом для об’єктів, розташованих на Лівобережжі та Правобережжі України.

Паралельно триває робота над забезпеченням стабільного енергопостачання для енергоємних галузей, насамперед гірничо-металургійного комплексу та виробництва цементу, де ціна електроенергії є найбільш критичним фактором.