Україні необхідно збудувати 9,5 ГВт нової генерації, ‒ "Укренерго"

Споживання електроенергії стабілізувалося

Через наслідки російських обстрілів та постійне зростання попиту на електроенергію Україні необхідно додатково ввести близько 9,5 ГВт нової генерації.

Про це під час зустрічі з підприємцями у рамках засідання СEO Club заявив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, держава та бізнес мають налагодити ефективну взаємодію, щоб нові електростанції з’являлися швидко і саме в тих регіонах, де вони найбільше потрібні.

"Орієнтовно – 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому. Йдеться про високоманеврену газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію. Кожному регіону потрібен окремий "мікс", залежно від географічних умов та можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій. Орієнтовна вартість такого будівництва – понад 8 млрд євро", – заявив очільник "Укренерго".

Як приклад успішної співпраці держави та приватного сектору в енергетиці Зайченко навів довгострокові спеціальні аукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки чотирьом таким аукціонам, проведеним у 2024-2025 роках, в українській енергосистемі вже з’явилося 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації.

Наразі ці потужності суттєво допомагають енергетикам справлятися з періодами пікових навантажень.

Як повідомлялося, уряд готує другий конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей з диференційованим тарифом для об’єктів, розташованих на Лівобережжі та Правобережжі України.

Паралельно триває робота над забезпеченням стабільного енергопостачання для енергоємних галузей, насамперед гірничо-металургійного комплексу та виробництва цементу, де ціна електроенергії є найбільш критичним фактором.

Так члєнограй пообіцяв в минулому році 9 Гвт. Наї@ав? Знову
18.02.2026 12:33 Відповісти
>Йдеться про високоманеврену газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію.

тобто, все те, що може бути знищено дроном або ракетою
замість цього треба будувати АЕС
18.02.2026 12:46 Відповісти
А чим ти її будеш балансувати? В нас і так підари знищують вузол трансів магістральний, і АЕС йде в аварію. Через надлишок який нікуди не може скинути. А на новий пуск втрачається 5-10 діб. Я вже не кажу за вялові відключення в спробах сбалансувати споживання.

Якраз деверсіфікація генерації може врятувати.
18.02.2026 14:49 Відповісти
>А чим ти її будеш балансувати?

накопичувачами енергії
18.02.2026 14:54 Відповісти
АЕС будується не меньше як 10 років.
18.02.2026 13:23 Відповісти

