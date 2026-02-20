Шмыгаль: Имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике

Украина располагает информацией о подготовке Россией новых ударов по украинской энергетике.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания энергетического штаба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг готовится к новым атакам

"Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно — 24/7. Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением. В то же время имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике", - рассказал министр.

Он отметил, что задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Ликвидация последствий атак

В Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения работают более 200 бригад.

Отдельно на заседании штаба обсудили ликвидацию последствий в Одессе, а также в прифронтовых областях — там вызовов больше всего.

Читайте также: Украине необходимо построить 9,5 ГВт новой генерации, — "Укрэнерго"

Помощь от партнеров

Шмыгаль отметил, что работа с партнерами по поставкам оборудования идет в ежедневном режиме.

"По итогам визита команды Минэнерго во Францию имеем договоренности о привлечении 600 млн евро на усиление энергетической устойчивости Украины. Также наши инженеры и технические специалисты уже командированы в Европу для обследования 6 станций, оборудование с которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину", - добавил чиновник.

Читайте также: ОВА должны подготовить региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации, - Свириденко