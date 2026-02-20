РУС
Новости
1 001 15

Шмыгаль: Имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике

Россия готовит новые удары по украинской энергетике — Шмыгаль

Украина располагает информацией о подготовке Россией новых ударов по украинской энергетике.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания энергетического штаба, информирует Цензор.НЕТ.

Враг готовится к новым атакам

"Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно — 24/7. Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением. В то же время имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике", - рассказал министр.

Он отметил, что задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Ликвидация последствий атак

В Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения работают более 200 бригад.

Отдельно на заседании штаба обсудили ликвидацию последствий в Одессе, а также в прифронтовых областях — там вызовов больше всего.

Помощь от партнеров

Шмыгаль отметил, что работа с партнерами по поставкам оборудования идет в ежедневном режиме.

"По итогам визита команды Минэнерго во Францию имеем договоренности о привлечении 600 млн евро на усиление энергетической устойчивости Украины. Также наши инженеры и технические специалисты уже командированы в Европу для обследования 6 станций, оборудование с которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину", - добавил чиновник.

обстрел (14997) россия (22163) энергетика (1268) Шмыгаль Денис (945)
Топ комментарии
+9
Ви ж ці "удари " ляді зелені і замовляєте . От чому постійно прилітає по новій пошті , і "Рошен "?
20.02.2026 22:17 Ответить
+8
Як посмів Шмигаль випердити Зеленського з такими повідомленнями,? Напевно теж почав прогноз погоди дивитися хитрун 😸
20.02.2026 22:00 Ответить
+3
нікчємний ссучєний дибіл на посаді міністра.
20.02.2026 22:05 Ответить
фігня. поки кабміндичі не повідомлять що вже майже все відновлено і по новому захищено, ніяких ударів не буде. чисто висновок з останніх спостережень .
20.02.2026 21:59 Ответить
Як посмів Шмигаль випердити Зеленського з такими повідомленнями,? Напевно теж почав прогноз погоди дивитися хитрун 😸
20.02.2026 22:00 Ответить
Брехня!
Виступ свириденко про відновлення - тоді точно комбат буде(
20.02.2026 22:02 Ответить
Чи камбек?
20.02.2026 23:36 Ответить
нікчємний ссучєний дибіл на посаді міністра.
20.02.2026 22:05 Ответить
Так він же скільки років всим кабміном керував...
показать весь комментарий
Маю інформацію шо федерасти хочуть стерти нас на карті...як націю.шо далі?
показать весь комментарий
Ви ж ці "удари " ляді зелені і замовляєте . От чому постійно прилітає по новій пошті , і "Рошен "?
20.02.2026 22:17 Ответить
А це до речі слушна думка, "альо владімір владіміровіч це вовачка, стрельни пажалуста по складу парашенка, він мене беспакоіт"! Я думаю є якійсь домовленості з кремлем і вони (чи воно, ішак) спокійно спілкується з ним в неформальній обстановці щовечора.
20.02.2026 22:34 Ответить
Дуже схоже на те!
20.02.2026 23:16 Ответить
"Маємо інформацію про відставку шмигаля , зеленого і всієї партії слуги, при спробі перетнути кордон на автобусі оця вся пиз**тія була взята за шкірку притягнута до свіжоствореного єшафоту на майдані Незалежності і по черзі зачитують вирок кожному" оця новина мене би більше порадувала.
20.02.2026 22:37 Ответить
Та таку інформацію не потрібно мати. Треба кожен день бути готовими, і кожен день працювати над захистом, а не афіші розказувати.
показать весь комментарий
