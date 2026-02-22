Сибига о ночном обстреле: РФ не может вилять миром, как хвост не может вилять собакой. КАРТА

Россия продолжает подрывать дипломатию массовыми террористическими ударами.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Ночная атака

"Ночью десятки гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет, а также сотни "Шахедов" атаковали критическую инфраструктуру и гражданских лиц в Украине", - рассказал он.

Сибига отметил, что есть жертвы среди мирных людей и поврежденные объекты энергетики.

"Этот террор нельзя нормализовать, его нужно остановить. Россия не может вилять миром, так же как хвост не может вилять собакой", - подчеркнул министр.

Давление на РФ

Также Сибига отметил, что международное сообщество имеет достаточно рычагов, чтобы остановить Путина, особенно когда его экономика уже находится в плохом состоянии.

"Примените к России действительно сильные санкции: ограничьте ее доступ к доходам от энергетики, схем уклонения от налогообложения и технологий — и у Путина не будет другого выбора, как прекратить эту войну", — отметил глава МИД.

Он также опубликовал карту движения воздушных целей над территорией Украины.

