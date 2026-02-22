Рашисты атаковали Киевщину: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе

Ночью 22 февраля враг осуществил очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Есть последствия в 5 районах

По данным ОГА, на данный момент последствия зафиксированы в пяти районах.

К сожалению, есть информация о пострадавшем человеке. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом. Предварительно, женщина получила травмы от осколков стекла - ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также в этом районе возник пожар хозяйственной постройки фермы. Возгорание локализовано.

В Броварском районе повреждены 10 помещений в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.

Пять частных домов получили повреждения в Фастовском районе. Предварительно из-под завалов спасены 8 человек. Среди них один ребенок.

В Бучанском районе повреждены два частных дома и автомобиль.

В Обуховском районе зафиксировано повреждение складских помещений и частного дома.

Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

