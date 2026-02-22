Рашисты атаковали Киевщину: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе
Ночью 22 февраля враг осуществил очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры Киевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Есть последствия в 5 районах
По данным ОГА, на данный момент последствия зафиксированы в пяти районах.
К сожалению, есть информация о пострадавшем человеке. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом. Предварительно, женщина получила травмы от осколков стекла - ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также в этом районе возник пожар хозяйственной постройки фермы. Возгорание локализовано.
В Броварском районе повреждены 10 помещений в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.
Пять частных домов получили повреждения в Фастовском районе. Предварительно из-под завалов спасены 8 человек. Среди них один ребенок.
В Бучанском районе повреждены два частных дома и автомобиль.
В Обуховском районе зафиксировано повреждение складских помещений и частного дома.
Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям оказывается вся необходимая помощь.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
