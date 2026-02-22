Рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині
Вночі 22 лютого ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку по мирних населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури Київської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Є наслідки у 5 районах
За даними ОВА, станом на зараз наслідки зафіксовано у п’яти районах.
На жаль, є інформація про постраждалу людину. У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла - їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано.
У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано.
П’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у Фастівському районі. Попередньо з-під завалів врятовано 8 осіб. Серед них одна дитина.
У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.
В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень та приватного будинку.
Усі оперативні служби працюють на місцях. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків. Людям надається вся необхідна допомога.
