Рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині

Вночі 22 лютого ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку по мирних населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури Київської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Є наслідки у 5 районах

За даними ОВА, станом на зараз наслідки зафіксовано у п’яти районах.

На жаль, є інформація про постраждалу людину. У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла - їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано.

У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано.

П’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у Фастівському районі. Попередньо з-під завалів врятовано 8 осіб. Серед них одна дитина.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень та приватного будинку.

Усі оперативні служби працюють на місцях. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків. Людям надається вся необхідна допомога.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.

Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву

Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.

