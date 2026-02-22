РФ нанесла удар по американскому пищевому предприятию на Сумщине, - Сибига. ФОТО

В субботу, 21 февраля, российские войска нанесли удар по американскому предприятию Mondelez, расположенному в Тростянце Сумской области.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

"Россия нанесла удар по еще одному американскому бизнесу в Украине — гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце, который является одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины", — рассказал министр.

Российская ракета попала в один из производственных корпусов. Обошлось без жертв.

"Это не военный объект, а завод, который работает с 1990-х годов, производит всемирно известные бренды, дает работу украинцам и вносит вклад в нашу и американскую экономику", - заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что "когда российские ракеты поражают такие объекты, они направлены не только на Украину - они направлены против американских бизнес-интересов в Европе".

"Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, одновременно атакуя производственные объекты, принадлежащие США", - заявил Сибига.

Что предшествовало

Днем 21 февраля глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщал, что враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде Сумской области.

