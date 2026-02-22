РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
5 558 21

РФ нанесла удар по американскому пищевому предприятию на Сумщине, - Сибига. ФОТО

В субботу, 21 февраля, российские войска нанесли удар по американскому предприятию Mondelez, расположенному в Тростянце Сумской области.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеской атаки

"Россия нанесла удар по еще одному американскому бизнесу в Украине — гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце, который является одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины", — рассказал министр.

Россия атаковала американское пищевое предприятие в Сумской области
Фото: Andrii Sybiha/X

Российская ракета попала в один из производственных корпусов. Обошлось без жертв.

"Это не военный объект, а завод, который работает с 1990-х годов, производит всемирно известные бренды, дает работу украинцам и вносит вклад в нашу и американскую экономику", - заявил министр.

Россия атаковала американское пищевое предприятие в Сумской области
Фото: Andrii Sybiha/X

Глава МИД подчеркнул, что "когда российские ракеты поражают такие объекты, они направлены не только на Украину - они направлены против американских бизнес-интересов в Европе".

"Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, одновременно атакуя производственные объекты, принадлежащие США", - заявил Сибига.

Читайте также: Россияне атаковали Тростянецкую громаду Сумщины ударными дронами, есть погибший и раненые

Что предшествовало

Днем 21 февраля глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщал, что враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде Сумской области.

Читайте также: Враг нанес ракетный удар по предприятию на Сумщине

Автор: 

бизнес (1628) обстрел (32894) предприятие (236) россия (97730) Сумская область (4196) США (29488) Сибига Андрей (969) Тростянец (32) Ахтырский район (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Оце так гарантії від Тромба. Тромб даже не може гарантувати американцям безпеку. Не дарма ж американські компанії не дівлячись на солодкі обіцянки Тромба про гарантії безпеки не хочуть заходити в нафтовий бізнес в Венесуелі за яку Тромб даже шнобелівську премію міру отримав
показать весь комментарий
22.02.2026 02:37 Ответить
+11
Трумп тупо утреться мовчки та зглотне
показать весь комментарий
22.02.2026 04:20 Ответить
+10
***** трампу пісюном по морді помусолив.
показать весь комментарий
22.02.2026 02:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце так гарантії від Тромба. Тромб даже не може гарантувати американцям безпеку. Не дарма ж американські компанії не дівлячись на солодкі обіцянки Тромба про гарантії безпеки не хочуть заходити в нафтовий бізнес в Венесуелі за яку Тромб даже шнобелівську премію міру отримав
показать весь комментарий
22.02.2026 02:37 Ответить
***** трампу пісюном по морді помусолив.
показать весь комментарий
22.02.2026 02:40 Ответить
Як зробив би любий інший бос своєму агенту.
показать весь комментарий
22.02.2026 10:13 Ответить
Не отримав він нобеля.
Йому його подарила справжня лауреатка.
Різниця є. Це як придбати на ринку справжній орден часів Другої світової і сказати, що ви тепер - ветеран.
показать весь комментарий
22.02.2026 06:54 Ответить
Дійсно так.... Абсурдократія... Ідіотократія...
показать весь комментарий
22.02.2026 12:31 Ответить
Трумп тупо утреться мовчки та зглотне
показать весь комментарий
22.02.2026 04:20 Ответить
Актуальна фраза : ну і ЩО ви їм зробите ?
показать весь комментарий
22.02.2026 12:30 Ответить
І фоточку для звіту ? Ну типу на 5-10 метрів лівіше, правіше. Що там і де стоїть на задньому фоні... Я фігіію
показать весь комментарий
22.02.2026 04:26 Ответить
просто більше пошкоджень і нема ...
У понеділок фабрика спокійно продовжить роботу
показать весь комментарий
22.02.2026 05:08 Ответить
Бесквітку розвалили, залишилась кофейка. Фірма після деокупації відновила фабрику не задумуючись про те що було ясно всім крім цих американців які не знають що таке війна вдома.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:50 Ответить
З Вікіпедії-

5 травня 2023 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#cite_note-naz-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#cite_note-:0-22 [22]

«Після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, залишили Росію. Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету московії, компанія робить свій внесок у забезпечення армії агресора»

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303 % за рік), виторг - понад $1,1 млрд (+38 % за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків
показать весь комментарий
22.02.2026 05:21 Ответить
friendly fire
показать весь комментарий
22.02.2026 05:34 Ответить
❗️ На Київщину летить до 15 ракет! 6:04
показать весь комментарий
22.02.2026 06:12 Ответить
❗️Трипільська ТЕС під масованим комбінованим ударом крилатими ракетами та БПЛА
показать весь комментарий
22.02.2026 06:30 Ответить
а Орбан з заходу б'є
показать весь комментарий
22.02.2026 06:31 Ответить
⚡️Пoпередньo пo ракетах чисто. Дорозвідка!

Триває загроза ударних БпЛА.
показать весь комментарий
22.02.2026 06:32 Ответить
У Софіївській Борщагівці внаслідок атаки горить будинок, - місцеві ЗМІ

Також є влучання в багатоповерхівку у Києві, горить дах.
показать весь комментарий
22.02.2026 06:40 Ответить
Судячи з того як зайшла ракета в цех і потужності вибуху це "Іскандер-М". Для того щоб знищити частину робочих місць на підприємстві орки тозастосували такий точний і вартісний ********* при тому що тут шахедів літає більше чим пташок. Йде повільне розширення сірої зони в прикордонні області, звідси до кордону 35 км.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:42 Ответить
Ну і що ви їм зробите ??

Трампо Тако навіть на збитки для Гамерики дивиться скрізь пальці -
Прийняли на озбро'ння новий тип кораблів без серьозного озброєння
А нові f-35 зараз поставляють без радара !!! Це взагалі пісець але трампони кажуть то роса
показать весь комментарий
22.02.2026 12:28 Ответить
Це як би натяк, що ніяких 800 мілярдів сша не дасть на відбудову 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Це просто демонстрація, що глядачі-лохи Марахвону обмазуються чимось не придатним до споживання....
показать весь комментарий
22.02.2026 12:33 Ответить
Трампон скаже то "Україна винувата" а вітькоф розповість про "чесного" х7йла!
показать весь комментарий
22.02.2026 12:41 Ответить
 
 