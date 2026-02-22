РФ нанесла удар по американскому пищевому предприятию на Сумщине, - Сибига. ФОТО
В субботу, 21 февраля, российские войска нанесли удар по американскому предприятию Mondelez, расположенному в Тростянце Сумской области.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
"Россия нанесла удар по еще одному американскому бизнесу в Украине — гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце, который является одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины", — рассказал министр.
Российская ракета попала в один из производственных корпусов. Обошлось без жертв.
"Это не военный объект, а завод, который работает с 1990-х годов, производит всемирно известные бренды, дает работу украинцам и вносит вклад в нашу и американскую экономику", - заявил министр.
Глава МИД подчеркнул, что "когда российские ракеты поражают такие объекты, они направлены не только на Украину - они направлены против американских бизнес-интересов в Европе".
"Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, одновременно атакуя производственные объекты, принадлежащие США", - заявил Сибига.
Что предшествовало
Днем 21 февраля глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщал, что враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде Сумской области.
У понеділок фабрика спокійно продовжить роботу
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
«Після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, залишили Росію. Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету московії, компанія робить свій внесок у забезпечення армії агресора»
За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303 % за рік), виторг - понад $1,1 млрд (+38 % за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків
