Враг нанес ракетный удар по предприятию на Сумщине
Враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде Сумской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавших нет
По предварительной информации, жертв нет. Специалисты обследуют территорию и ликвидируют последствия удара.
Кроме того, как отмечается, в Боромлянской громаде российский дрон попал в гражданский автомобиль.
"Пострадал владелец транспортного средства. Его госпитализировали и проводят обследование", - говорится в сообщении.
Больше информации на данный момент не известно.
