Враг нанес ракетный удар по предприятию на Сумщине

ракета на Сумщине

Враг нанес ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде Сумской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет

По предварительной информации, жертв нет. Специалисты обследуют территорию и ликвидируют последствия удара.

Кроме того, как отмечается, в Боромлянской громаде российский дрон попал в гражданский автомобиль.

Читайте также: Сутки в Сумской области: более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам, есть погибшая и раненые

"Пострадал владелец транспортного средства. Его госпитализировали и проводят обследование", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на Сумскую область: трое пострадавших, повреждены больницы и дома. ФОТОрепортаж

