Сутки в Сумской области: более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам, есть погибшая и раненые

В течение 16 февраля российские войска осуществили более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам в 14 громадам Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В Кириковской громаде Ахтырского района в результате попадания вражеского БПЛА в жилой дом погибла 68-летняя женщина. Ее тело утром достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки получили ранения мужчины 54 и 42 лет, женщина 40 лет, двое детей 15 и 7 лет и 79-летняя женщина. Всем оказывается необходимая помощь.

Повреждения инфраструктуры

Кириковская громада: уничтожены частные дома и хозяйственные постройки, поврежден объект инфраструктуры;

Конотопская громада: объект инфраструктуры, нежилые помещения;

Шосткинская громада: объекты инфраструктуры, легковой автомобиль;

Ямпольская, Зноб-Новгородская, Хутор-Михайловская, Сумская громады: повреждены объекты инфраструктуры;

Недригайловская громада: поврежденные частные жилые дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Прикарпатье: в одной из общин временно приостановлено теплоснабжение