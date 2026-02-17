РУС
Сутки в Сумской области: более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам, есть погибшая и раненые

Сумщина: атаки РФ унесли жизни и ранили мирных жителей

В течение 16 февраля российские войска осуществили более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам в 14 громадам Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров. 

"В Кириковской громаде Ахтырского района в результате попадания вражеского БПЛА в жилой дом погибла 68-летняя женщина. Ее тело утром достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки получили ранения мужчины 54 и 42 лет, женщина 40 лет, двое детей 15 и 7 лет и 79-летняя женщина. Всем оказывается необходимая помощь. 

Повреждения инфраструктуры

  • Кириковская громада: уничтожены частные дома и хозяйственные постройки, поврежден объект инфраструктуры;
  • Конотопская громада: объект инфраструктуры, нежилые помещения; 
  • Шосткинская громада: объекты инфраструктуры, легковой автомобиль;
  • Ямпольская, Зноб-Новгородская, Хутор-Михайловская, Сумская громады: повреждены объекты инфраструктуры;
  • Недригайловская громада: поврежденные частные жилые дома.

