Враг атаковал Прикарпатье: в одной из громад временно приостановлено теплоснабжение
На рассвете 17 февраля российские захватчики нанесли комбинированный удар по Прикарпатью. Пострадавших нет, электроснабжение и теплоснабжение частично приостановлены, продолжаются восстановительные работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется, детали - позже. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
В результате атаки в одной из громад временно приостановлено теплоснабжение - уже ведутся работы по его восстановлению. Также в области действуют почасовые графики отключений электроэнергии.
Массированный удар 17 февраля
В течение ночи и утра 17 февраля Россия осуществила массированный воздушный обстрел Украины, применив крылатые ракеты, баллистические ракеты и сотни ударных беспилотников. Воздушная тревога звучала по всей стране.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по Украине 29 ракет различных типов и почти 400 БПЛА. В частности:
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 20 крылатых ракетвоздушного базирования Х-101;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 396 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
По состоянию на 9:30 ПВО обезвредила 392 цели.
Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.
С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
Под ударом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура Одесской области. Как отметили в ДТЭК, разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.
Кроме того, враг пытался атаковать Ривненскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
