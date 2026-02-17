Враг атаковал Прикарпатье: в одной из громад временно приостановлено теплоснабжение

На рассвете 17 февраля российские захватчики нанесли комбинированный удар по Прикарпатью. Пострадавших нет, электроснабжение и теплоснабжение частично приостановлены, продолжаются восстановительные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется, детали - позже. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

В результате атаки в одной из громад временно приостановлено теплоснабжение - уже ведутся работы по его восстановлению. Также в области действуют почасовые графики отключений электроэнергии.

Массированный удар 17 февраля

В течение ночи и утра 17 февраля Россия осуществила массированный воздушный обстрел Украины, применив крылатые ракеты, баллистические ракеты и сотни ударных беспилотников. Воздушная тревога звучала по всей стране.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по Украине 29 ракет различных типов и почти 400 БПЛА. В частности:

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

20 крылатых ракетвоздушного базирования Х-101;

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

управляемая авиационная ракета Х-59/69;

396 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

По состоянию на 9:30 ПВО обезвредила 392 цели.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Под ударом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура Одесской области. Как отметили в ДТЭК, разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

Кроме того, враг пытался атаковать Ривненскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

