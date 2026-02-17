Ворог атакував Прикарпаття: в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання

На світанку 17 лютого російські загарбники завдали комбінованого удару по Прикарпаттю. Постраждалих немає, електропостачання та теплопостачання частково призупинено, тривають відновлювальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниці Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, деталі – згодом. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання - уже ведуться роботи над його відновленням. Також в області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії.

Масований удар 17 лютого

Протягом ночі та ранку 17 лютого Росія здійснила масований повітряний обстріл України, застосувавши крилаті ракети, балістичні ракети та сотні ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала по всій країні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні 29 ракет різних типів та майже 400 БпЛА. Зокрема:

4 балістичні ракети Іскандер-М;

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

керовану авіаційну ракету Х-59/69;

396 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Станом на 9:30 ППО знешкоджено 392 цілі.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.

Під ударом ворога вкотре опинилась енергетична інфраструктура Одещини. Як зазначили у ДТЕК, руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

