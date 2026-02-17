РФ ударила по Україні безпосередньо перед переговорами у Женеві. Основні цілі - енергетична та цивільна інфраструктура, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на масований обстріл цивільної інфраструктури України з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства закордонних справ України.

Цілі удару - енергетична та цивільна інфраструктура

"Ступінь зневаги Росії до мирних зусиль: масовий ракетний і дроновий удар по Україні безпосередньо перед наступним раундом переговорів у Женеві. Основні цілі - енергетична та цивільна інфраструктура", - наголосив він.

За словами Сибіги, Москва розуміє лише мову тиску. Вона не буде серйозно ставитися до дипломатії, якщо та не спиратиметься на силу.

Потрібні нові санкції

"Нові пакети санкцій мають вирішальне значення. Блокування тіньового флоту. Заборона морських послуг. Заборона в'їзду для учасників російської агресії. Тільки наша єдність і сила покладуть край цій війні", - додав він.

Атака 17 лютого на Україну

  • Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
  • З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
  • Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
  • Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.
  • Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

День бабака
17.02.2026 09:27 Відповісти
І так регулярно перед так званими переговорами чекай масованої ракетно дронової атаки ,а наші недоумки навіть слова не можуть сказати ,що без припиненя вогню ніяких переговорів не може бути ,все аби догодити Трампу який навіть не засудив злочини рашизму,навпаки реабілітовує найкривавішого терориста.
17.02.2026 09:34 Відповісти
а той щоразу вимагає нашої капітуляції...
17.02.2026 09:37 Відповісти
трамп вийде з мізкової коми і промямлить : "А я попереджав, сідайте швидше за стіл перемовин! бо мені вже нейметься на нього насрати!"... у них з міллю дуже синхронні посили останнім часом...
17.02.2026 09:35 Відповісти
не вийде - там хроніка...
17.02.2026 12:55 Відповісти
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна запропонував "нову концепцію", яка полягає у "перенесенні" військових дій на територію Росії. Естонія «перенесе війну» до Росії, якщо вона «вторгнеться» на територію республіки. Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Маргус Цахкна, чиї слова наводить «Європейська правда
17.02.2026 09:55 Відповісти
Сивоха весь час бека що путін не хоче миру. Це ї підтвердженням його ж слів , чи ні .
17.02.2026 11:00 Відповісти
А навіщо ті перемовини в Женеві ? Щоб виконати домовленності Оману ?
17.02.2026 12:27 Відповісти
 
 