РФ ударила по Україні безпосередньо перед переговорами у Женеві. Основні цілі - енергетична та цивільна інфраструктура, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на масований обстріл цивільної інфраструктури України з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства закордонних справ України.

Цілі удару - енергетична та цивільна інфраструктура

"Ступінь зневаги Росії до мирних зусиль: масовий ракетний і дроновий удар по Україні безпосередньо перед наступним раундом переговорів у Женеві. Основні цілі - енергетична та цивільна інфраструктура", - наголосив він.

За словами Сибіги, Москва розуміє лише мову тиску. Вона не буде серйозно ставитися до дипломатії, якщо та не спиратиметься на силу.

Потрібні нові санкції

"Нові пакети санкцій мають вирішальне значення. Блокування тіньового флоту. Заборона морських послуг. Заборона в'їзду для учасників російської агресії. Тільки наша єдність і сила покладуть край цій війні", - додав він.

Атака 17 лютого на Україну

Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.

З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.

Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

