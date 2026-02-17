Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше взяти участь у переговорах у Женеві за участю представників його адміністрації Віткоффа та Кушнера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
На запитання, чого очікує Трамп від переговорів, очільник Білого дому заявив:
"Ну, це будуть важливі переговори. Це буде... дуже просто. Тобто, дивіться, поки що Україні варто швидше сісти за стіл переговорів. Це все, що я можу сказати. Ми хочемо, щоб вони це зробили".
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
Оноре до Бальзак
хоча дійсно, Маріо П'юзо розпочав свою трилогію саме цим висловом, який безпосередньо стосується рудого та його друга *****
от рудий і топить за ***** на цих перемовинах, закликаючи Україну фактично до капітуляції, факт
з України і буде всім щастя !!
Не читайте викривлені новоств епштейна.
Хоч би відео подивились
а то что республиканцы пролетают на довыборах - это как?
Якби трамп був впевнений у мирі, він би зразу дав гарантії. Але ми бачимо, що американці постійно футболять це питання
Без світла, тепла, зв*язку вони будуть на подвалі/тюрьмі або у могилі...
Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...
І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
Нікому нічого не нагадує ця ситуація?
На заморозку всі б погодились, проти тільки втікачі, що хочуть вічної соціалки в Німеччині, такі як ти.
