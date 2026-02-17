Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше взяти участь у переговорах у Женеві за участю представників його адміністрації Віткоффа та Кушнера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На запитання, чого очікує Трамп від переговорів, очільник Білого дому заявив:

"Ну, це будуть важливі переговори. Це буде... дуже просто. Тобто, дивіться, поки що Україні варто швидше сісти за стіл переговорів. Це все, що я можу сказати. Ми хочемо, щоб вони це зробили".

Що передувало?

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

